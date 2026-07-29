به گزارش ایلنا، در شرایطی که بازار با نوسان و رکود مواجه است، بیش از ۵۰۰ مدیر و صاحب کسب‌وکار در همایش بزرگ «دانشگاه بازار» در شیراز گردهم آمدند تا درباره راهکارهای حفظ، توسعه و رشد کسب‌وکارها در شرایط دشوار اقتصادی به تبادل نظر بپردازند.

این رویداد با میزبانی دکتر رسول ناصری و با حضور مسئولان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و بر ضرورت توجه جدی به چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها و لزوم بازنگری در روش‌های سنتی بازاریابی و فروش تأکید داشت.

در این همایش، موضوع بازاریابی و فروش در شرایط سخت اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و بر این نکته تأکید شد که در شرایطی که بازار با نوسان، رکود و کاهش قدرت خرید مشتریان مواجه است، استفاده از روش‌های سنتی برای حفظ و توسعه کسب‌وکارها کافی نیست و مدیران باید با رویکردی هوشمندانه و متناسب با شرایط جدید بازار تصمیم‌گیری کنند.

در ادامه این گردهمایی، دو چهره باسابقه و شناخته‌شده حوزه کسب‌وکار و بازاریابی کشور نیز به ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود پرداختند.

دکتر محمود محمدیان، استاد برجسته و نام‌آشنای بازاریابی ایران، در کنار بهروز فروتن، کارآفرین باسابقه و خالق برندهای ماندگار، در این رویداد حضور یافتند و تجربیات عملی خود را از فعالیت در شرایط مختلف اقتصادی و مواجهه با بحران‌های بازار با مدیران و صاحبان کسب‌وکار به اشتراک گذاشتند.

دکتر رسول ناصری، بنیان‌گذار این رویداد، نیز با اشاره به تغییر شرایط بازار و ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی و فروش گفت: دوران حرف‌های قشنگ و سخنرانی‌های انگیزشی تمام شده است. وقتی مشتری پول خود را سفت چسبیده و بازار در رکود است، دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی فروش داشت. امروز وقت بازاریابی هوشمندانه و تصمیم‌های سریع و دقیق است.

بر اساس این گزارش، این همایش به عنوان نقطه آغاز پروژه ۱۲ ماهه «دانشگاه بازار» برگزار شد؛ پروژه‌ای که با هدف ارائه آموزش‌های کاربردی، انتقال تجربه و ایجاد زمینه برای تعامل میان مدیران و صاحبان کسب‌وکار شکل گرفته است.

در این طرح، به جای تمرکز صرف بر آموزش‌های تئوریک و مباحث کلاسیک، تلاش شده است با استفاده از تجربیات فعالان باسابقه بازار، مسائل و چالش‌های واقعی کسب‌وکارها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای عملی برای مدیریت شرایط دشوار اقتصادی ارائه شود.

از محورهای اصلی این کلوپ ۱۲ ماهه، انتقال تجربه مستقیم از مدیران و کارآفرینانی است که در شرایط دشوار اقتصادی موفق به ساخت و توسعه برندهای موفق شده‌اند. بر این اساس، اعضای این مجموعه فرصت خواهند داشت از تجربیات افرادی استفاده کنند که تجربه حضور در شرایط سخت بازار و عبور از بحران‌های اقتصادی را در کارنامه خود دارند.

همچنین در این طرح، تمرکز ویژه‌ای بر آموزش ۱۲ مهارت کاربردی مورد نیاز مدیران و صاحبان کسب‌وکار در نظر گرفته شده است. روش‌های قیمت‌گذاری در شرایط تورمی و تکنیک‌های جذب مشتری در روزهای رکود، از جمله موضوعاتی است که در این مسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

از دیگر اهداف این پروژه، تقویت رویکرد اقدام‌محور در میان مدیران و صاحبان کسب‌وکار است؛ به‌گونه‌ای که مدیران بتوانند ضمن پیش‌بینی شرایط مختلف، برای مواجهه با بحران‌های احتمالی از قبل برنامه و نقشه مشخصی داشته باشند و به جای انتظار برای تغییر شرایط، متناسب با تحولات بازار تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

ایجاد یک شبکه قدرتمند از مدیران و صاحبان کسب‌وکار نیز از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این پروژه ۱۲ ماهه عنوان شده است. بر این اساس، قرار است شبکه‌ای متشکل از ۵۰۰ نفر از مدیران برتر شهر شکل گیرد و با راه‌اندازی یک دفتر کار مشترک، زمینه تعامل، همکاری و رشد اعضای این شبکه فراهم شود.

برگزارکنندگان همایش «دانشگاه بازار» بر این باورند که شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، فضای رقابتی جدیدی را پیش روی کسب‌وکارها قرار خواهد داد و در چنین شرایطی، کسب‌وکارهایی که همچنان بر روش‌های سنتی و بدون انعطاف‌پذیری تکیه کنند، با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

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