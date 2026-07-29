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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛

فعال سازی ۱۷۵ پروژه راکد فارس از مسیر تأمین مالی بازار سرمایه

فعال سازی ۱۷۵ پروژه راکد فارس از مسیر تأمین مالی بازار سرمایه
کد خبر : 1819854
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی و تأمین مالی ۱۷۵ شرکت و پروژه راکد با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در استان از مسیر بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید تقی‌زاده در دومین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی ۴ هزار نفری این پروژه‌ها اعلام کرد: بورس منطقه‌ای و بازار سرمایه از طریق بسته‌های عملیاتی «صندوق‌ها و شرکت‌های پروژه» ، توان و ظرفیت تأمین مالی این بنگاه‌ها را دارد و تلاش میکند تا با رفع چالش‌ها ، تسهیل فرآیندها و تجهیز ابزارهای لازم ، گام موثری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار استان برداشته شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس  گفت: فضای عمومی اقتصاد کشور همچنان متأثر از شرایط جنگی است و با توجه به تداوم محدودیت‌ها در بنادر جنوبی، تأمین کالاهای اساسی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه و تسهیل گری قرار گیرد.

تقی زاده با قدردانی از حضور و مشارکت نمایندگان اتاق اصناف  تصریح کرد: هدف از دعوت و حضور بخش خصوصی، شنیدن بلاواسطه و مستقیم مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های گمرک، اموال تملیکی، بیمه، مالیات و نظام بانکی است تا بخشی از این چالش‌ها در قالب تصمیم‌های عملیاتی برطرف شود.

وی از فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی خبر داد و اعلام کرد که با تشکیل کارگروه ویژه، روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان شتاب چشمگیری یافته است.

همچنین در بخش بیمه، به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای خرد، پیشنهاد تدوین تفاهم‌نامه جامع میان صنعت بیمه و اتاق اصناف فارس ارائه شد که این طرح با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه، پرهیز از نرخ‌گذاری سلیقه‌ای و ارائه خدمات ویژه بیمه ای به کارگاه‌ها و واحدهای صنفی آسیب دیده از شرایط جنگ تدوین می‌شود.

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