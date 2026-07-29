بازدید مدیر تعاون روستایی فارس از روستابازار «کوی زهرا»/ تأکید بر تقویت زنجیره مستقیم عرضه کالا
مدیر تعاون روستایی استان فارس و مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان با هدف بررسی ظرفیتهای روستابازار «کوی زهرا» در ارائه خدمات مستقیم به شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای ضروری، از این مرکز بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، سید احمد احمدیزاده در جریان این بازدید با اشاره به نقش روستابازارها در مدیریت زنجیره تأمین و تقویت امنیت غذایی اظهار کرد: روستابازارها نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین و تأمین امنیت غذایی جامعه دارند و تحقق این هدف، نیازمند شناسایی ظرفیتها و ارتقای مستمر زیرساختهای خدماتی این مراکز است.
وی افزود: تمرکز ما بر این است که روستابازارها با حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده، به پایداری عرضه کالا و دسترسی آسانتر مردم به محصولات مورد نیاز کمک کنند.
سعید برزگر، مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس نیز با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان تولید و مصرف گفت: تلاش ما این است که روستابازارها به بستری مطمئن برای عرضه محصولات تبدیل شوند تا شهروندان با اطمینان از کیفیت و سلامت کالا و قیمتهای منصفانه، خریدی مطلوب داشته باشند.
در حاشیه این بازدید، وضعیت عملیاتی واحدهای روستابازار «کوی زهرا» مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساختها، ارتقای کیفیت خدماترسانی و استفاده از ظرفیت روستابازارها برای تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان تأکید شد.