خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیر تعاون روستایی فارس از روستا‌بازار «کوی زهرا»/ تأکید بر تقویت زنجیره مستقیم عرضه کالا

بازدید مدیر تعاون روستایی فارس از روستا‌بازار «کوی زهرا»/ تأکید بر تقویت زنجیره مستقیم عرضه کالا
کد خبر : 1819852
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر تعاون روستایی استان فارس و مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان با هدف بررسی ظرفیت‌های روستا‌بازار «کوی زهرا» در ارائه خدمات مستقیم به شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای ضروری، از این مرکز بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی‌زاده در جریان این بازدید با اشاره به نقش روستا‌بازارها در مدیریت زنجیره تأمین و تقویت امنیت غذایی اظهار کرد: روستا‌بازارها نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین و تأمین امنیت غذایی جامعه دارند و تحقق این هدف، نیازمند شناسایی ظرفیت‌ها و ارتقای مستمر زیرساخت‌های خدماتی این مراکز است.

وی افزود: تمرکز ما بر این است که روستا‌بازارها با حذف واسطه‌های غیرضروری و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، به پایداری عرضه کالا و دسترسی آسان‌تر مردم به محصولات مورد نیاز کمک کنند.

سعید برزگر، مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس نیز با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان تولید و مصرف گفت: تلاش ما این است که روستا‌بازارها به بستری مطمئن برای عرضه محصولات تبدیل شوند تا شهروندان با اطمینان از کیفیت و سلامت کالا و قیمت‌های منصفانه، خریدی مطلوب داشته باشند.

در حاشیه این بازدید، وضعیت عملیاتی واحدهای روستا‌بازار «کوی زهرا» مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و استفاده از ظرفیت روستا‌بازارها برای تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان تأکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل