به گزارش ایلنا، محمدرضا کنعانی افزود: پس از اعلام وقوع حریق، محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با هماهنگی فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی، عملیات اطفای حریق آغاز شد.

وی به اقدامات انجام شده برای مهار حریق اشاره کرده و ادامه داد: برای جلوگیری از گسترش آتش، تجهیزات، ماشین‌آلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان به منطقه وقوع این حوادث آتش‌سوزی اعزام شدند و عملیات مهار به ‌صورت همزمان در هر 2 نقطه دچار آتش‌سوزی ادامه یافت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران به پایش مستمر منطقه در روزهای گذشته اشاره کرده و اظهار داشت: حضور مداوم محیط‌بانان در میانکاله باعث شد کانون‌های جدید آتش در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شود و پیش از سرایت به بخش‌های دیگر، اقدامات کنترلی انجام گیرد.

کنعانی تصریح کرد: عملیات پایش، کنترل و لکه‌گیری تا اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانون‌های آتش ادامه خواهد داشت. روزهای اخیر نیز چندین مورد آتش‌سوزی در بخش‌هایی از تالاب میانکاله رخ داده بود که با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی حوادث آتش‌سوزی مهار شد.

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