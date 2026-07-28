به گزارش ایلنا، محمد ذاکر به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی اشاره کرده و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی سقوط خودروی مینی‌بوس به داخل دره در مسیر کوهسرخ به گناباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای امدادی هلال‌احمر با همکاری تیم‌های اورژانس 115، به محل وقوع حادثه اعزام شدند. نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و تکنسین‌های اورژانس به محض رسیدن در محل حادثه، عملیات امداد و نجات را به صورت مشترک انجام داده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این حادثه رانندگی 5 نفر کشته شدند که همگی زن و کودک بودند. همچنین در این حادثه 25 نفر نیز مصدوم شدند. مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

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