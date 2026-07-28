معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان کردستان روز چهارشنبه 7 مرداد ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و به منظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و عمومی، بانکها و بیمههای استان کردستان، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کردستان، روز چهارشنبه 7 مرداد ماه تعطیل خواهند بود.
به گزارش ایلنا، محمد عظیمملک بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید داشته و در این رابطه افزود: از مدیران تمامی دستگاههای اجرایی تقاضا میشود شخصاً بر خاموش بودن سامانههای سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری ادارات نظارت داشته باشند تا از هرگونه مصرف غیرضروری انرژی جلوگیری شود.
وی به نحوه فعالیت کاری دستگاههای اجرایی خدماترسان در روز روز چهارشنبه 7 مرداد ماه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این مصوبه شامل دستگاههای اجرایی بخشهای امدادی، بهداشتی و درمانی، نظامی و انتظامی و عملیاتی و خدماترسان نمیشود و این مراکز مطابق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان به پایش مصرف برق در تمامی بخشهای مختلف از سوی اکیپهای شرکت توزیع برق اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: اکیپهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق این استان در روز چهارشنبه 7 مرداد ماه به صورت میدانی پایش مصرف برق را انجام خواهند داد.