به گزارش ایلنا، محمد عظیم‌ملک بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید داشته و در این رابطه افزود: از مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی تقاضا می‌شود شخصاً بر خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری ادارات نظارت داشته باشند تا از هرگونه مصرف غیرضروری انرژی جلوگیری شود.

وی به نحوه فعالیت کاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان در روز روز چهارشنبه 7 مرداد ماه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این مصوبه شامل دستگاه‌های اجرایی بخش‌های امدادی، بهداشتی و درمانی، نظامی و انتظامی و عملیاتی و خدمات‌رسان نمی‌شود و این مراکز مطابق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان به پایش مصرف برق در تمامی بخش‌های مختلف از سوی اکیپ‌های شرکت توزیع برق اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: اکیپ‌های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق این استان در روز چهارشنبه 7 مرداد ماه به صورت میدانی پایش مصرف برق را انجام خواهند داد.

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