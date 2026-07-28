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مدیر منطقه سوم عملیات آتش‌نشانی مشهد خبر داد:

مهار آتش‌سوزی کارگاه تولید نبات و آب‌نبات در هسته مرکزی شهر مشهد

مهار آتش‌سوزی کارگاه تولید نبات و آب‌نبات در هسته مرکزی شهر مشهد
کد خبر : 1819775
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مدیر منطقه سوم عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: دیگ روغن داغ (بویلر روغن) کارگاه 3 طبقه تولید نبات و آب‌نبات در بلوار کرامت واقع در هسته مرکزی شهر مشهد دچار آتش‌سوزی شد، اما حریق به سرعت توسط آتش‌نشانان مهار گشت.

به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم حسن عظیمیان افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی دیگ روغن داغ (بویلر روغن) کارگاه 3 طبقه تولید نبات و آب‌نبات در بلوار کرامت واقع در هسته مرکزی شهر مشهد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد گزارش شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله آتش‌نشانان از 3 ایستگاه به محل حادثه در خیابان رزمی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که کانون آتش در طبقه سوم این کارگاه بود و با توجه به وجود روغن و نشت آن در محل، احتمال گسترش سریع شعله‌ها و سرایت به انبارهای مجاور وجود داشت.

مدیر منطقه سوم عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: با سرعت عمل آتش‌نشانان حریق به سرعت مهار شده و از سرایت آن به انبارهای مجاور و سایر بخش‌های کارخانه جلوگیری شد. این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.

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