به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم حسن عظیمیان افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی دیگ روغن داغ (بویلر روغن) کارگاه 3 طبقه تولید نبات و آب‌نبات در بلوار کرامت واقع در هسته مرکزی شهر مشهد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد گزارش شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله آتش‌نشانان از 3 ایستگاه به محل حادثه در خیابان رزمی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که کانون آتش در طبقه سوم این کارگاه بود و با توجه به وجود روغن و نشت آن در محل، احتمال گسترش سریع شعله‌ها و سرایت به انبارهای مجاور وجود داشت.

مدیر منطقه سوم عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: با سرعت عمل آتش‌نشانان حریق به سرعت مهار شده و از سرایت آن به انبارهای مجاور و سایر بخش‌های کارخانه جلوگیری شد. این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.

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