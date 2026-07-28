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مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس مورد تقدیر وزیر کار قرار گرفت

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس مورد تقدیر وزیر کار قرار گرفت
کد خبر : 1819765
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در آیین گرامیداشت هفته ملی مهارت با حضور معاول اول رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تقدیر به عمل آورد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، آیین گرامیداشت روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای و هفته ملی مهارت با حضور معاول اول رئیس جمهور در مرکز همایش های کشتیرانی برگزار شد.

در این آیین از اعضای تیم ملی مهارت ایران، مدیران و مربیان مراکز برتر، نهادهای حامی آموزش‌های مهارتی و خانواده‌های شهدای مهارت تقدیر شد.

در این راستا به پاس همراهی متعهدانه و حمایت از توسعه و تقویت زیرساخت های آموزش های مهارتی و فراهم سازی بسترهای لازم بری رشد، توانمندسازی و شکوفایی مهارت آموزان فنی و حرفه‌ای از مهندس وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تقدیر شد.

گفتنی است شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال جاری جهت تقویت زیرساخت های مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سطح استان هرمزگان، ۳۰۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص داده است تا بیش از پیش شاهد توانمندسازی و شکوفایی جوانان و نوجوانان مهارت آموز در این نقطه از کشور باشیم.

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