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معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی روز چهارشنبه 7 مرداد ماه

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی روز چهارشنبه 7 مرداد ماه
کد خبر : 1819725
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی به کاهش ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان در روز پیش رو اشاره کرده و گفت: فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان روز چهارشنبه 7 مرداد ماه از ساعت 7 صبح تا 11 تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: این تصمیمات در راستای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی به ویژه برق، با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، تأمین آسایش شهروندان، عدم وقفه در خدمت‌رسانی و همچنین تداوم ارائه خدمات به شهروندان، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند نسبت به اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی به ویژه برق، در محیط‌های اداری اقدامات‌ لازم را به عمل آورند و یک ساعت پیش از پایان وقت اداری، نسبت به خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی اقدام لازم را به عمل آورند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: این تصمیمات اتخاذ شده شامل تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان است. اما دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی از این مصوبه مستثنی هستند و مطابق برنامه‌های ابلاغی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

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