معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
کاهش ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان مرکزی روز چهارشنبه 7 مرداد ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی به کاهش ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان در روز پیش رو اشاره کرده و گفت: فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی این استان روز چهارشنبه 7 مرداد ماه از ساعت 7 صبح تا 11 تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: این تصمیمات در راستای مدیریت مصرف حاملهای انرژی به ویژه برق، با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، تأمین آسایش شهروندان، عدم وقفه در خدمترسانی و همچنین تداوم ارائه خدمات به شهروندان، اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی استان موظف هستند نسبت به اجرای برنامههای بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی به ویژه برق، در محیطهای اداری اقدامات لازم را به عمل آورند و یک ساعت پیش از پایان وقت اداری، نسبت به خاموش کردن سیستمهای سرمایشی اقدام لازم را به عمل آورند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: این تصمیمات اتخاذ شده شامل تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان است. اما دستگاههای خدماترسان و عملیاتی از این مصوبه مستثنی هستند و مطابق برنامههای ابلاغی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.