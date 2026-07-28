خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توزیع نیروی برق استان خبرداد؛

تجهیز ۹۰ مدرسه فارس به سامانه‌های خورشیدی

تجهیز ۹۰ مدرسه فارس به سامانه‌های خورشیدی
کد خبر : 1819672
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اجرای طرح تجهیز ۹۰ مدرسه در استان به سامانه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، گامی مؤثر برای ایجاد درآمد پایدار، کاهش هزینه‌های انرژی، افزایش تاب‌آوری شبکه و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک در میان نسل آینده است.

به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری با اشاره به ظرفیت مدارس برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: مدارس به‌عنوان مهم‌ترین مراکز آموزشی و فرهنگی، ظرفیت ارزشمندی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی دارند و می‌توانند به الگویی موفق در مدیریت انرژی، توسعه پایدار و فرهنگ‌سازی در زمینه انرژی‌های پاک تبدیل شوند.

وی افزود: در فاز نخست این طرح، ۹۰ مدرسه در سطح استان فارس به سامانه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد که این اقدام، آغاز حرکتی گسترده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مراکز آموزشی استان، ایجاد درآمد پایدار، کاهش هزینه‌های انرژی و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان دانش‌آموزان است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای مدارس استان برای نصب سامانه‌های خورشیدی، هماهنگی‌های لازم با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و اداره‌کل آموزش و پرورش استان فارس انجام شد و پس از برگزاری جلسات و بررسی‌های فنی، مدارس مستعد برای اجرای این طرح شناسایی شدند.

زارع خفری خاطرنشان کرد: در انتخاب مدارس، عواملی همچون برخورداری از فضای مناسب برای نصب سامانه‌های خورشیدی و استحکام سازه‌ای ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مدارسی که شرایط لازم را داشتند، برای اجرای طرح انتخاب شدند.

در ادامه، اسماعیل خاتمی، مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس را فراتر از یک پروژه تولید برق دانست و گفت: این طرح، سرمایه‌گذاری ماندگاری در سه حوزه اقتصاد، آموزش و پایداری انرژی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش نیروگاه‌های خورشیدی در مدیریت مصرف برق افزود: توسعه سامانه‌های خورشیدی در مدارس، ضمن کاهش فشار بر شبکه برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، به افزایش تاب‌آوری مراکز آموزشی در شرایط ناترازی انرژی کمک می‌کند و امکان تأمین برق تجهیزات ضروری مدارس در زمان قطعی برق را نیز فراهم خواهد کرد.

خاتمی در پایان اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی برای مدارس، می‌تواند به الگویی موفق برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سایر مراکز آموزشی کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در تحقق اهداف ملی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل