معاون استاندار فارس خبرداد؛
۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در فارس در دست اجراست/ کمبود نیروی انسانی متخصص چالش دستگاههای اجرایی
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با ارزیابی مثبت عملکرد ادارهکل راه و شهرسازی استان، بر تقویت کار گروهی، حمایت از نیروهای خدمتگزار، تأمین نیروی انسانی متخصص و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا انصاری در نشست شورای معاونان ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس، در جریان آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف و مسائل مرتبط با نیروی انسانی و امور اداری این مجموعه قرار گرفت.
وی در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه کار جمعی و همافزایی در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: متأسفانه فرهنگ کار گروهی در استان فارس آنگونه که باید نهادینه نشده و این موضوع یکی از چالشهای مهم در مسیر توسعه استان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با اشاره به ضرورت نگاه منصفانه به عملکرد دستگاههای اجرایی افزود: برخی افراد بدون قضاوت منصفانه و با نگاهی یکجانبه، تنها نیمه خالی لیوان را میبینند و خدمات ارزشمند مجموعههای اجرایی، از جمله راه و شهرسازی، را نادیده میگیرند.
انصاری با بیان اینکه زیرساختهای حملونقل از مهمترین ارکان توسعه کشور به شمار میروند، گفت: راهها شریانهای حیاتی توسعه هستند و بر اساس گزارشهای ارائهشده، حدود ۷۲۰ کیلومتر بزرگراه در استان فارس در دست اجراست که نشاندهنده حجم قابل توجه فعالیتهای عمرانی در این حوزه است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاشهای مدیران و کارکنان ادارهکل راه و شهرسازی استان، در آیندهای نزدیک بخش قابل توجهی از محورهای اصلی فارس به بزرگراه تبدیل شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس همچنین عملکرد ادارهکل راه و شهرسازی استان با مدیریت محمدمهدی عبداللهی را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: با این حال، در برخی حوزهها از جمله نظارت بر اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، انتظار میرود اقدامات با سرعت بیشتری دنبال شود.
انصاری کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از مهمترین چالشهای دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: پیگیری برای تأمین نیروهای تخصصی باید با جدیت دنبال شود تا بخشی از کمبودهای موجود برطرف و زمینه برای اجرای بهتر مأموریتهای دستگاهها فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت اخلاص در خدمترسانی به مردم خاطرنشان کرد: هرگاه خدمت به مردم با نیت الهی و برای رضای خداوند انجام شود، آثار و برکات آن هم در زندگی فردی و هم در مسیر پیشرفت و آبادانی جامعه نمایان خواهد شد.