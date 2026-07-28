مهدی نجفقلیزاده به عنوان سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اردبیل معرفی شد
در مراسمی با حضور فرماندار اردبیل، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، معاونان فرماندار و بخشداران، مهدی نجف قلیزاده به عنوان سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اردبیل معرفی شد.
به گزارش ایلنا، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای بهرام خیاوی، بر لزوم ادامه روند توسعه و پیشبرد اهداف شهرستان در حوزه راهداری با مدیریت جدید تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت راههای مواصلاتی و مسیرهای روستایی، لازم است نگاه ویژهای به اجرای پروژههای عمرانی و راهداری در سطح شهرستان داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش مهم این حوزه در خدمترسانی به مردم افزود: تسهیل در اجرای پروژههای شهرستان اردبیل، بهویژه در بخش راههای مواصلاتی و روستایی، میتواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای سطح خدمات داشته باشد.
همچنین آیدین هاشمی، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل، بر تسریع و تسهیل عملیات اجرایی پروژههای شهرستان اردبیل با توجه به اهمیت این شهرستان تأکید کرد.