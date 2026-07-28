هشدار مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل: احیای اکوسیستمها دیگر یک انتخاب نیست، یک ضرورت است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، با اشاره به وضعیت بحرانی عرصههای طبیعی کشور، بر لزوم تغییر بنیادین در رویکرد حاکمیتی از حفاظت تکبعدی به سمت احیای فعال اکوسیستمها تأکید کرد. وی بر پیوند میان دانش دانشگاهی و بدنه اجرایی برای نجات میراث طبیعی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، کیومرث سفیدی در جریان دومین کنگره بینالمللی احیای بومشناختی در دانشگاه محقق اردبیلی، با تبیین چالشهای پیش روی طبیعت ایران، خاطرنشان کرد که احیا امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقای بومسازگانهاست.
سفیدی با اشاره به عوامل مخرب همچون توسعه بیرویه معادن، تغییر کاربری غیراصولی اراضی و چرای بیرویه دام، از کاهش شدید تابآوری سرزمین هشدار داد. وی همچنین با انتقاد از واگذاریهای غیرمسئولانه اراضی با ارزش اکولوژیک بالا به بهانه تولیدات زراعی کوتاهمدت، پایداری سرزمین را اولویت اصلی حاکمیت دانست
مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل در پایان، نقش کلیدی دانشگاهها را در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی برجسته کرد و افزود: تنها با تزریق یافتههای علمی به بدنه اجرایی و معطوف کردن نگاه حاکمیت به دانش تخصصی، میتوان هزینههای تحمیلی بر طبیعت را کاهش داد و فرایند احیای موفقیتآمیز اکوسیستمهای آسیبدیده را رقم زد.