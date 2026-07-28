نخستین برونکوسکوپی فلکسیبل تشخیصی اطفال در استان اردبیل انجام شد

به گزارش ایلنا، این اقدام تخصصی روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ بر روی یک کودک ۹ ساله و با هدف بررسی احتمال وجود جسم خارجی در راه‌های هوایی انجام گرفت.

این روش تشخیصی توسط دکتر هما فرج‌خواه، فوق‌تخصص ریه و اختلالات خواب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با همکاری دکتر محمد حسن‌پور، فلوشیپ بیهوشی قلب، تیم اتاق عمل قلب بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و دکتر شعبانی، دستیار تخصصی کودکان، با موفقیت انجام شد.

برونکوسکوپی فلکسیبل یکی از روش‌های پیشرفته و کم‌تهاجمی در تشخیص و ارزیابی بیماری‌های راه‌های هوایی و ریه در کودکان است که امکان بررسی دقیق‌تر انسدادهای راه هوایی، ناهنجاری‌های مادرزادی، عفونت‌های تنفسی و موارد مشکوک به ورود جسم خارجی به راه‌های هوایی را فراهم می‌کند.

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