نخستین برونکوسکوپی فلکسیبل تشخیصی اطفال در استان اردبیل انجام شد
نخستین برونکوسکوپی فلکسیبل تشخیصی اطفال در استان اردبیل، با هدف توسعه خدمات فوقتخصصی تشخیصی و درمانی کودکان، با موفقیت در بیمارستان بوعلی اردبیل انجام شد.
به گزارش ایلنا، این اقدام تخصصی روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ بر روی یک کودک ۹ ساله و با هدف بررسی احتمال وجود جسم خارجی در راههای هوایی انجام گرفت.
این روش تشخیصی توسط دکتر هما فرجخواه، فوقتخصص ریه و اختلالات خواب کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با همکاری دکتر محمد حسنپور، فلوشیپ بیهوشی قلب، تیم اتاق عمل قلب بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و دکتر شعبانی، دستیار تخصصی کودکان، با موفقیت انجام شد.
برونکوسکوپی فلکسیبل یکی از روشهای پیشرفته و کمتهاجمی در تشخیص و ارزیابی بیماریهای راههای هوایی و ریه در کودکان است که امکان بررسی دقیقتر انسدادهای راه هوایی، ناهنجاریهای مادرزادی، عفونتهای تنفسی و موارد مشکوک به ورود جسم خارجی به راههای هوایی را فراهم میکند.