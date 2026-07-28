به گزارش ایلنا، علیرضا حسین‌نژاد، مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل، در حاشیه نشست تخصصی «شب صفویه (شیخ ارشاد)» از این پروژه فرهنگی خبر داد. وی اظهار داشت که این نشان‌واره با هدف پیوند دادن هویت تاریخی و معنوی اردبیل با فرهنگ دیرینه نیکوکاری و نوع‌دوستی، به همت کمیته امداد و با مشارکت حوزه هنری، شهرداری و شورای شهر طراحی شده است.

حسین‌نژاد در این نشست که با حضور مقامات ارشد استانی، مدیران میراث فرهنگی و جمعی از صاحب‌نظران برگزار شد، تأکید کرد: «این نشان‌واره تنها یک اثر هنری نیست، بلکه نمادی از پیوند عمیق هویت اردبیل با فرهنگ احسان است که می‌تواند زمینه‌ساز جریان‌سازی‌های فرهنگی و هنری در سطح استان باشد.»

تجلیل از پیشکسوتان و بازخوانی تاریخ خیرخواهی

در جریان این مراسم، از پیشکسوتان عرصه خیر و انفاق استان، سیدآقا سیدحاتمی و یوسف غفرانی، به پاس خدمات ماندگارشان تجلیل شد. همچنین، اکران کلیپ اختصاصی «نامداران» که با تمرکز بر معرفی خیران بزرگ و ماندگار تاریخ اردبیل تهیه شده بود، با استقبال ویژه حاضران روبرو شد. مدیرکل کمیته امداد خاطرنشان کرد که تجلیل از این چهره‌ها، الهام‌بخش نسل جدید برای تداوم مسیر همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خواهد بود.

فراخوان جشنواره ادبی و هنری؛ مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریور

به منظور گسترش این جریان فرهنگی، کمیته امداد استان اردبیل اعلام کرد که جشنواره ادبی و هنری «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان، احسان» را با هدف تبیین مفاهیم متعالی انفاق برگزار خواهد کرد. علاقه‌مندان و هنرمندان می‌توانند آثار خود را در موضوعات مرتبط تا تاریخ ۲۰ شهریورماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

این نشست تخصصی با دبیری کریم حاجی‌زاده و با سخنرانی و حضور اساتید و کارشناسانی همچون سید احمد محیط طباطبایی، منصور صفت‌گل، شهریار شاهین‌دژی، ابراهیم زارعی، محمدجواد حق‌شناس و علیرضا تابش برگزار گردید.

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