معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان:
خبرنگاران نقش ویژهای در تولید روایت انسجام و مقاومت ملی دارند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: خبرنگاران نقش ویژهای در تولید روایت انسجام و مقاومت ملی دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی روز خبرنگار اظهار داشت: رسانهها، سربازان نظام در جنگ روایتها بوده و هستند و نقش بسزایی در تولید روایت انسجام و مقاومت ملی و میهنی در جنگهای اخیر، داشتند.
وی ادامهداد: خبرنگاران استان در جریان ۱۵۰ شب ایستادگی ملی، در کنار تولیدات رسانهای؛ خیابان را نیز رها نکردند و در همه عرصههای جنگ ترکیبی دشمن، نقشآفرینی کردند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر همکاری موثری دستگاههای اجرایی در برگزاری مراسم روز خبرنگار، گفت: باید تلاشهای خبرنگاران استان در این روز به خوبی دیده شود و از این همراهیها، تقدیر شایسته به عمل آید.
پورعلی افزود: باتوجه به اینکه ۱درصد اعتبارات هزینهای دستگاهها باید صرف فعالیتها فرهنگی شود، لازم است که هم افزایی ویژهای برای برگزاری این روز توسط دستگاههای اجرایی و…صورت بگیرد.