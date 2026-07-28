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معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان:

خبرنگاران نقش ویژه‌ای در تولید روایت انسجام و مقاومت ملی دارند

خبرنگاران نقش ویژه‌ای در تولید روایت انسجام و مقاومت ملی دارند
کد خبر : 1819593
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معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: خبرنگاران نقش ویژه‌ای در تولید روایت انسجام و مقاومت ملی دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی روز خبرنگار اظهار داشت: رسانه‌ها، سربازان نظام در جنگ روایت‌ها بوده و هستند و نقش بسزایی در تولید روایت انسجام و مقاومت ملی و میهنی در جنگ‌های اخیر، داشتند. 

وی ادامه‌داد: خبرنگاران استان در جریان ۱۵۰ شب ایستادگی ملی، در کنار تولیدات رسانه‌ای؛ خیابان را نیز رها نکردند و در همه عرصه‌های جنگ ترکیبی دشمن، نقش‌آفرینی کردند. 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تاکید بر همکاری موثری دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم روز خبرنگار، گفت: باید تلاش‌های خبرنگاران استان در این روز به خوبی دیده شود و از این همراهی‌ها، تقدیر شایسته به عمل آید. 

پورعلی افزود: باتوجه به اینکه ۱درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها باید صرف فعالیت‌ها فرهنگی شود، لازم است که هم افزایی ویژه‌ای برای برگزاری این روز توسط دستگاه‌های اجرایی و…صورت بگیرد.

 

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