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معاون استاندار گلستان:

توسعه معادن و رفع مشکلات کارگران با پیگیری میدانی دنبال می‌شود

توسعه معادن و رفع مشکلات کارگران با پیگیری میدانی دنبال می‌شود
کد خبر : 1819590
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: توسعه معادن و رفع مشکلات کارگران با پیگیری میدانی دنبال می‌شود وموضوع تأمین مواد ناریه و سوخت مورد نیاز معادن از طریق مکاتبه با سطح ملی پیگیری شود.

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در بازدید از معادن رامیان با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع تولید و حمایت از فعالان بخش معدن، بر پیگیری جدی مطالبات مطرح‌شده تأکید کرد و مقرر شد جلسه‌ای با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی و مدیران اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برای بررسی راهکارهای اجرایی و رفع دغدغه‌های معدن‌کاران برگزار شود. 

وی افزود: موضوع تأمین مواد ناریه و سوخت مورد نیاز معادن از طریق مکاتبه با سطح ملی پیگیری شود و روند اجرای طرح توسعه معدن رضی نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه منابع طبیعی، با سرعت بیشتری دنبال شود. 

در این بازدید میدانی، روند حفاری و اجرای طرح توسعه معدن رضی، وضعیت قراردادها، بیمه، بازنشستگی و حقوق کارگران، تأمین سوخت، قطعی برق، ایجاد پایگاه امداد و نجات، راه‌اندازی دفتر نمایندگی شرکت در گلستان و انتقال حساب‌های مالی معادن به بانک‌های استان از مهم‌ترین محورهای مورد بحث بود.

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