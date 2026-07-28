به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در بازدید از معادن رامیان با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع موانع تولید و حمایت از فعالان بخش معدن، بر پیگیری جدی مطالبات مطرح‌شده تأکید کرد و مقرر شد جلسه‌ای با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی و مدیران اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برای بررسی راهکارهای اجرایی و رفع دغدغه‌های معدن‌کاران برگزار شود.

وی افزود: موضوع تأمین مواد ناریه و سوخت مورد نیاز معادن از طریق مکاتبه با سطح ملی پیگیری شود و روند اجرای طرح توسعه معدن رضی نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه منابع طبیعی، با سرعت بیشتری دنبال شود.

در این بازدید میدانی، روند حفاری و اجرای طرح توسعه معدن رضی، وضعیت قراردادها، بیمه، بازنشستگی و حقوق کارگران، تأمین سوخت، قطعی برق، ایجاد پایگاه امداد و نجات، راه‌اندازی دفتر نمایندگی شرکت در گلستان و انتقال حساب‌های مالی معادن به بانک‌های استان از مهم‌ترین محورهای مورد بحث بود.

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