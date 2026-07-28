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فرماندار رشت:

اصلاح نقاط حادثه‌خیز با برنامه‌ریزی عملیاتی و زمان‌بندی مشخص انجام شود

اصلاح نقاط حادثه‌خیز با برنامه‌ریزی عملیاتی و زمان‌بندی مشخص انجام شود
کد خبر : 1819577
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فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی معابر و کاهش تصادفات، گفت: مدیریت ترافیک نباید به اقدامات مقطعی محدود شود و همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی عملیاتی، برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز و تسهیل تردد شهروندان اقدام کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، نشست شورای ترافیک شهرستان رشت با محوریت بررسی راهکارهای کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی معابر، تسهیل تردد شهروندان و مدیریت انضباط شهری، به ریاست اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت و با حضور فرمانده انتظامی شهرستان، رئیس پلیس راهور استان گیلان، شهرداران مناطق، نمایندگان شورای اسلامی شهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، در محل فرماندهی انتظامی شهرستان رشت برگزار شد.

فرماندار رشت در این نشست با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان باید مهم‌ترین اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد، اظهار کرد: کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی معابر تنها با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر است و هر مجموعه باید مسئولیت خود را در این حوزه به‌صورت دقیق و عملیاتی دنبال کند.

وی با بیان اینکه مدیریت ترافیک نباید صرفاً به اقدامات مقطعی محدود شود، افزود: لازم است تصمیمات شورای ترافیک با برنامه‌ریزی منسجم، زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر اجرا شود تا نتایج آن در زندگی روزمره مردم و کاهش مشکلات ترافیکی به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد.

میرغضنفری با تأکید بر ضرورت شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز شهرستان، دستور تشکیل کارگروه ویژه عملیاتی ایمنی را صادر کرد و گفت: این کارگروه موظف است ضمن پایش مستمر و میدانی نقاط پرخطر، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای اصلاح فنی این نقاط تهیه و با همکاری دستگاه‌های متولی اجرایی کند.

وی خاطرنشان کرد: رفع گره‌های ترافیکی، اصلاح هندسی معابر، افزایش ایمنی تقاطع‌ها و بهبود زیرساخت‌های ترافیکی باید با اولویت‌بندی و بر اساس کارشناسی دقیق دنبال شود تا از وقوع حوادث و خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری شود.

فرماندار رشت همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک تأکید کرد و افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند، ارتقای تجهیزات کنترل ترافیک و بهره‌گیری از داده‌های دقیق می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی تردد و افزایش ایمنی معابر داشته باشد.

میرغضنفری با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در کاهش تخلفات رانندگی تصریح کرد: در کنار اقدامات عمرانی و نظارتی، آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیکی نیز باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد، زیرا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان، مهم‌ترین عامل در کاهش سوانح رانندگی است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه رضایت شهروندان باید محور تصمیم‌گیری‌های حوزه ترافیک باشد، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هم‌افزایی، اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک و پاسخگویی مناسب، زمینه تسهیل تردد، ارتقای ایمنی و افزایش رضایتمندی عمومی را در سطح شهرستان رشت فراهم کنند.

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