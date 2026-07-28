معاون استاندار لرستان خبر داد؛
تصویب ۵ خوشه صنعتی در زمینی به وسعت ۱۸۰ هکتار در بروجرد
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد از تصویب ۵ خوشه صنعتی در زمینی به وسعت ۱۸۰ هکتار خبر داد
به گزارش خبرنگار ایلنا، قدرتالله ولدی روز سهشنبه ششم مرداد ماه در جلسه بررسی خوشههای صنعتی بروجرد، اظهار کرد: برای اجرای این طرح، ۱۸۰ هکتار زمین پیشبینی شده که در مرحله نخست، ۵ خوشه صنعتی به تصویب رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات این طرح بهطور کامل انجام شده و مراحل کارشناسی، جانمایی و اخذ مجوزهای لازم نیز به پایان رسیده است، بنابراین نیازی به آغاز دوباره مطالعات وجود ندارد.
ولدی با بیان اینکه این اراضی هیچگونه تداخلی با سایر طرحهای در دست اجرا ندارند، تصریح کرد: با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی لرستان، شرکت حمایت و سایر دستگاههای مرتبط، تمامی مقدمات لازم برای اجرای طرح فراهم شده است.
فرماندار ویژه بروجرد تأکید کرد: در شرایط کنونی باید روند واگذاری این اراضی به سرمایهگذاران واجد شرایط و مطابق ضوابط قانونی با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه آغاز عملیات اجرایی خوشههای صنعتی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در شهرستان فراهم شود.
ولدی تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با تعامل و همکاری، زمینه اجرای این طرح را فراهم کنند و تا جایی که قانون اجازه میدهد، مسیر را برای تحقق آن هموار سازند.
وی با قدردانی از همراهی مدیران استانی، شهرستانی و اعضای کارگروه، افزود: هدف همه ما خدمت به مردم و توسعه بروجرد است و هر مدیری که بتواند در رفع موانع این طرح نقشآفرینی کند، باید با تمام توان وارد میدان شود.
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به وجود برخی موانع قانونی در مسیر اجرای طرح گفت: اگر مشکلی وجود دارد، باید آن را از مسیر قانون برطرف کنیم و در صورت نیاز، اجرای طرح را بهصورت مرحلهای پیش ببریم.
ولدی تصریح کرد: سرمایهگذاران به دنبال زمین با حداقل هزینه هستند و باید با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، زمینه واگذاری اراضی و جلب همکاری مالکان را فراهم کنیم. در موارد ضروری نیز باید از ابزارهای قانونی پیشبینیشده برای اجرای طرحهای توسعهای استفاده شود.
وی تأکید کرد: مدیران شهرستان و استان موظف هستند هرجا نیاز باشد برای رفع موانع ورود کنند و با پیگیری مستمر، زمینه اجرای این پروژه مهم را فراهم سازند تا طرح توسعه خوشههای صنعتی هرچه سریعتر به نتیجه برسد.