به گزارش ایلنا، کمیل عسکری با اعلام این آمار اظهار داشت: جوجه‌ ریزی به این حجم در ۵۴ واحد فعال، بیانگر استمرار فعالیت و پویایی صنعت مرغداری در منطقه است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه نهاده‌ها و پایش مستمر واحدهای تولیدی می‌باشد.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر قیمت نهایی مرغ از جمله قیمت جوجه یک‌روزه، نرخ نهاده‌های دامی، دستمزد کارگران، عرضه و تقاضا و هزینه حمل‌ونقل، تأکید کرد: نظارت دقیق بر فرآیند تولید، توزیع و تأمین به‌موقع نهاده‌های مرغداران، نقش کلیدی در تثبیت بازار و حمایت از تولید پایدار ایفا می‌کند.

️عسکری در ادامه با تأکید بر ارتقای ساختارهای بهداشتی مرغداری‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خاطرنشان ساخت: رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای، افزون بر افزایش بهره‌وری و کاهش بیماری‌ها، به بهبود امنیت غذایی و توسعه پایدار صنعت طیور شهرستان کمک شایانی خواهد کرد.

️مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان تصریح کرد: با توجه به حجم بالای جوجه‌ریزی، تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و تولید، اولویت اصلی مجموعه جهاد کشاورزی در ماه‌های آینده خواهد بود تا ضمن حمایت از مرغداران، نیاز بازار منطقه و استان نیز به‌صورت متعادل تأمین شود.

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