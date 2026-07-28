عضو شورای شهر کرج:
هزینه برای تقویت هویت شهری کرج سرمایهگذاری برای آینده است
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت تقویت حس تعلق شهروندان به کرج گفت: هزینهکرد برای تقویت هویت شهری، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده این شهر است.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین سعیدیسیرائی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج، در نخستین جلسه هماهنگی بزرگداشت روز کرج اظهار کرد:
موفقیت رویداد فرهنگی بزرگداشت روز کرج در گرو مشارکت مردم است و برای تحقق این هدف باید از ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگران، هنرمندان، مدارس و تشکلهای مردمی بهره گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شهر کرج با پیشنهاد برگزاری زنگ کرج در مدارس افزود: اگر دانشآموزان در روز ۲۰ مهر که روز کرج نامگذاری شده است حتی برای چند دقیقه، از طریق برنامههای فرهنگی، مسابقات، تولید محتوا و آشنایی با تاریخ و هویت شهر با کرج ارتباط برقرار کنند، این خاطره در ذهن آنان ماندگار میشود و حس تعلق از مدرسه به خانواده و سپس به جامعه منتقل خواهد شد.
این مسئول توضیح داد: میتوان پیش از فرا رسیدن روز کرج، بستهای فرهنگی برای مدارس تهیه کرد تا دانشآموزان با تولید فیلم کوتاه، دلنوشته، مقاله، عکس و آثار هنری درباره کرج در این رویداد مشارکت کنند و آثار برگزیده نیز مورد تقدیر قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت شکلگیری دبیرخانه دائمی روز کرج تأکید کرد و گفت: این دبیرخانه باید ساختاری مشخص داشته باشد تا هماهنگی میان دستگاههای مختلف محدود به روزهای منتهی به این مناسبت نباشد و برنامهریزیها به صورت مستمر دنبال شود.
در پایان با اعلام آمادگی شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج برای حمایت از برنامههای روز کرج خاطرنشان کرد: هر هزینهای که امروز برای تقویت هویت شهری و افزایش حس تعلق شهروندان انجام شود، سرمایهگذاری برای آینده کرج است.