به گزارش ایلنا، با حضور نماینده دادگستری در کمیته پیشگیری از تخلفات شهری و مشارکت دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط، بازدید میدانی از محل انجام و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد اجرای جدول‌گذاری و نبود پل دسترسی، مشکلاتی را برای رفت‌وآمد ساکنان این مجتمع ایجاد کرده است.

پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول، اقدامات لازم برای رفع موانع موجود در دستور کار قرار گرفت و مشکل دسترسی ساکنان این مجتمع مرتفع شد.

جواد مینویی نماینده دادگستری در این بازدید با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مطالبات مردمی و پیشگیری از بروز مشکلات شهری، بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و رفع به‌موقع نارسایی‌های شهری تأکید کرد و اظهار داشت که پیگیری میدانی و اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در ارتقای رضایتمندی شهروندان و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و نارضایتی‌های اجتماعی دارد.

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