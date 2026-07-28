پیگیری یک مطالبه؛ نتیجهای به نفع شهروندان اردبیل
در پی وصول گزارشهای مردمی درباره بروز مشکلات تردد و دسترسی در مقابل یک مجتمع ۸۲ واحدی واقع در شهرک کوثر اردبیل، موضوع در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، با حضور نماینده دادگستری در کمیته پیشگیری از تخلفات شهری و مشارکت دستگاهها و ادارات ذیربط، بازدید میدانی از محل انجام و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. بررسیها نشان داد اجرای جدولگذاری و نبود پل دسترسی، مشکلاتی را برای رفتوآمد ساکنان این مجتمع ایجاد کرده است.
پس از بررسیهای کارشناسی و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مسئول، اقدامات لازم برای رفع موانع موجود در دستور کار قرار گرفت و مشکل دسترسی ساکنان این مجتمع مرتفع شد.
جواد مینویی نماینده دادگستری در این بازدید با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مطالبات مردمی و پیشگیری از بروز مشکلات شهری، بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی در شناسایی و رفع بهموقع نارساییهای شهری تأکید کرد و اظهار داشت که پیگیری میدانی و اقدام هماهنگ دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در ارتقای رضایتمندی شهروندان و پیشگیری از شکلگیری اختلافات و نارضایتیهای اجتماعی دارد.