رهایی جوان محکوم به قصاص در خوزستان با گذشت اولیای دم در ایام اربعین حسینی
دادستان مرکز استان خوزستان از رهایی یک جوان محکوم به قصاص خبر داد و گفت: این محکوم که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، با گذشت کریمانه اولیای دم در فضای معنوی ایام اربعین حسینی و پس از سالها تلاش برای صلح و سازش، از مجازات قصاص نجات یافت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان از پایان موفقیتآمیز پرونده صلح و سازش یک جوان محکوم به قصاص خبر داد؛ جوانی که در ۱۷ سالگی و در جریان یک نزاع دستهجمعی مرتکب قتل شده بود و اکنون با گذشت اولیای دم، فرصت دوبارهای برای زندگی یافته است.
خلفیان اظهار کرد: جلسه صلح و سازش این پرونده با حضور مسئولان قضایی، مدیرکل زندانهای خوزستان، قاضی ناظر بر زندانها و اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف دزفول برگزار شد و در نهایت رضایت خانواده مقتول جلب شد.
وی افزود: محکومعلیه که متولد سال ۱۳۸۲ است، در سال ۱۳۹۹ و در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، مرتکب قتل شد و پس از طی مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم گردید. با این حال، طی سالهای گذشته تلاشهای گستردهای برای اصلاح، بازپروری و فراهم کردن زمینه صلح و سازش انجام شد.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به روند اصلاح این زندانی گفت: وی در دوران تحمل حبس موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد و در برنامههای مذهبی و فرهنگی زندان نیز حضوری فعال داشت که نشاندهنده تأثیر برنامههای اصلاحی در بازاجتماعی شدن محکومان است.
خلفیان همچنین از ابراز ندامت این جوان از همان ابتدای دوران حبس خبر داد و گفت: پشیمانی صادقانه، رفتار مناسب و پیگیریهای مستمر مسئولان زندان و اعضای شورای حل اختلاف، زمینه جلب رضایت اولیای دم را فراهم کرد.
به گفته وی، خانواده مقتول نیز در فضای معنوی ایام اربعین حسینی، به عشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با روحیهای سرشار از گذشت، از اجرای حکم قصاص صرفنظر کردند و زندگی دوبارهای به این جوان بخشیدند.
دادستان مرکز استان خوزستان افزود: بخشی از مبلغ دیه نیز با حمایت انجمن حمایت از زندانیان تأمین شد که نقش مهمی در نهایی شدن این سازش داشت.
خلفیان در پایان خاطرنشان کرد: به پاس این اقدام ارزشمند و خداپسندانه، سفر زیارت عتبات عالیات و همچنین اقامه ۱۰ سال نماز و روزه به نیابت از مقتول به اولیای دم اهدا شد تا از این گذشت بزرگ و انساندوستانه قدردانی شود.