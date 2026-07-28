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رهایی جوان محکوم به قصاص در خوزستان با گذشت اولیای دم در ایام اربعین حسینی

رهایی جوان محکوم به قصاص در خوزستان با گذشت اولیای دم در ایام اربعین حسینی
کد خبر : 1819467
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دادستان مرکز استان خوزستان از رهایی یک جوان محکوم به قصاص خبر داد و گفت: این محکوم که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، با گذشت کریمانه اولیای دم در فضای معنوی ایام اربعین حسینی و پس از سال‌ها تلاش برای صلح و سازش، از مجازات قصاص نجات یافت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان از پایان موفقیت‌آمیز پرونده صلح و سازش یک جوان محکوم به قصاص خبر داد؛ جوانی که در ۱۷ سالگی و در جریان یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شده بود و اکنون با گذشت اولیای دم، فرصت دوباره‌ای برای زندگی یافته است.

خلفیان اظهار کرد: جلسه صلح و سازش این پرونده با حضور مسئولان قضایی، مدیرکل زندان‌های خوزستان، قاضی ناظر بر زندان‌ها و اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف دزفول برگزار شد و در نهایت رضایت خانواده مقتول جلب شد.

وی افزود: محکوم‌علیه که متولد سال ۱۳۸۲ است، در سال ۱۳۹۹ و در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، مرتکب قتل شد و پس از طی مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم گردید. با این حال، طی سال‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای اصلاح، بازپروری و فراهم کردن زمینه صلح و سازش انجام شد.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به روند اصلاح این زندانی گفت: وی در دوران تحمل حبس موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد و در برنامه‌های مذهبی و فرهنگی زندان نیز حضوری فعال داشت که نشان‌دهنده تأثیر برنامه‌های اصلاحی در بازاجتماعی شدن محکومان است.

خلفیان همچنین از ابراز ندامت این جوان از همان ابتدای دوران حبس خبر داد و گفت: پشیمانی صادقانه، رفتار مناسب و پیگیری‌های مستمر مسئولان زندان و اعضای شورای حل اختلاف، زمینه جلب رضایت اولیای دم را فراهم کرد.

به گفته وی، خانواده مقتول نیز در فضای معنوی ایام اربعین حسینی، به عشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با روحیه‌ای سرشار از گذشت، از اجرای حکم قصاص صرف‌نظر کردند و زندگی دوباره‌ای به این جوان بخشیدند.

دادستان مرکز استان خوزستان افزود: بخشی از مبلغ دیه نیز با حمایت انجمن حمایت از زندانیان تأمین شد که نقش مهمی در نهایی شدن این سازش داشت.

خلفیان در پایان خاطرنشان کرد: به پاس این اقدام ارزشمند و خداپسندانه، سفر زیارت عتبات عالیات و همچنین اقامه ۱۰ سال نماز و روزه به نیابت از مقتول به اولیای دم اهدا شد تا از این گذشت بزرگ و انسان‌دوستانه قدردانی شود.

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