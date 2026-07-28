بازدید بامدادی شهردار رشت از طرح آسفالتریزی گسترده در مناطق پنجگانه
شهردار رشت با حضور در مسیرهای سبزه میدان، خمیران زاهدان، میدان گیل، بیستون و گلسار، از نزدیک روند عملیات روکش آسفالت را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی، شهردار رشت، بامداد سهشنبه با حضور در مناطق پنجگانه شهری، از روند اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در معابر اصلی و فرعی بهطور میدانی بازدید کرد.
وی در این بازدید که با همراهی معاون حملونقل و امور زیربنایی و مدیران مناطق انجام شد، از نزدیک کیفیت آسفالتریزی، وضعیت زیرسازی و روند پیشرفت فیزیکی پروژه در مسیرهای در حال اجرا را مورد ارزیابی قرار داد.
شهردار رشت با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای عملیات با حفظ استانداردهای فنی، اظهار کرد: این طرح بخشی از برنامه جامع بهسازی معابر در مناطق پنجگانه است که با هدف ارتقای کیفی تردد شهری، افزایش ایمنی و رضایتمندی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: عملیات روکش آسفالت در این محورها با اولویت معابر پرتردد و فرسوده اجرایی میشود و تلاش داریم با برنامهریزی منسجم و نظارت مستمر، شاهد ارائه خدمتی پایدار و باکیفیت باشیم.
شوقی در ادامه با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مناطق و دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: هماهنگی کامل بین مناطق پنجگانه، پیمانکاران و واحدهای فنی شهرداری در دستور کار است تا ضمن کاهش اختلال در تردد، عملیات با سرعت مطلوب به پایان برسد.
گفتنی است؛ این طرح در راستای سیاستهای توسعه زیرساختهای شهری و پاسخ به مطالبات شهروندان در حوزه حملونقل اجرایی شده و قرار است بر اساس اولویتبندی، سایر معابر مناطق نیز در مراحل بعدی زیر پوشش قرار گیرد.