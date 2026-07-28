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با حکم وزیر ورزش و جوانان؛

ابراهیم مهربان رودبنه سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان شد

ابراهیم مهربان رودبنه سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان شد
کد خبر : 1819429
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طی حکمی از سوی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، ابراهیم مهربان رودبنه، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان شد.

به گزارش ایلنا از رشت، باحکم احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، ابراهیم مهربان رودبنه، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان شد.

در متن این حکم، با اشاره به تعهد، تخصص و شایستگی مهربان رودبنه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود استان، تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران و فعالان حوزه جوانان تأکید شده است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان خواسته است با برنامه‌ریزی، ساماندهی منابع و امکانات و در راستای سیاست‌ها و اهداف دولت، زمینه ارائه خدمات شایسته به مردم و توسعه فعالیت‌های حوزه ورزش و جوانان استان را فراهم کند.

در این حکم، ابراز امیدواری شده است که سرپرست جدید با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با تلاش و همدلی، در انجام مسئولیت‌های محوله و تحقق اهداف وزارت ورزش و جوانان موفق و مؤید باشد.

از جمله سوابق ابراهیم مهربان می‌توان به مربی تیم ملی کشتی، دبیر فدراسیون کشتی و رئیس اسبق شورای شهر لاهیجان اشاره کرد.

وی همچنین ملی‌پوش سابق تیم ملی کشتی آزاد بود و عناوینی همچون مدال طلای بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد.

پیش از جهانبخش آرمان عهده دار این سمت در گیلان بود.

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