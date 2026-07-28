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مهر وموم یک مرکز غیرمجاز لیزر و طب سنتی در یزد

مهر وموم یک مرکز غیرمجاز لیزر و طب سنتی در یزد
کد خبر : 1819391
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد، از مهر وموم یک مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات لیزر و طب سنتی در یزد خبر داد.

به گزارش ایلنا از یزد، علی زارع با اشاره به مهر وموم یک مرکز غیرمجاز لیزر و طب سنتی در یزد، اظهار کرد: این اقدام در پی بازرسی‌ها و نظارت‌های کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، و با همکاری پلیس اماکن و معاونت غذا و دارو صورت گرفت.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز، می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کرده یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش‌ها و شکایات خود را ثبت کنند.

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