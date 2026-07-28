غرقشدگی جوان ۲۱ ساله در دره زمان منطقه پلور محور هراز
مدیرعامل هلالاحمر مازندران از انجام عملیات جستوجو و انتقال پیکر جوان ۲۱ ساله در دره زمان منطقه پلور محور هراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۵:۱۵ روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر غرقشدگی جوانی ۲۱ ساله اهل ساری در دره زمان منطقه پلور محور هراز، از سوی آتشنشانی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پلور با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و عملیات جستوجوی فرد مفقودشده با همکاری نیروهای هلالاحمر و غواصان آتشنشانی آغاز شد.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران در خصوص این عملیات بیان کرد: پس از ساعاتی تلاش، در ساعت ۱۹ پیکر فرد غرقشده پیدا، از محل حادثه منتقل و جهت انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.