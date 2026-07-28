به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۵:۱۵ روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی جوانی ۲۱ ساله اهل ساری در دره زمان منطقه پلور محور هراز، از سوی آتش‌نشانی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پلور با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و عملیات جست‌وجوی فرد مفقودشده با همکاری نیروهای هلال‌احمر و غواصان آتش‌نشانی آغاز شد.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران در خصوص این عملیات بیان کرد: پس از ساعاتی تلاش، در ساعت ۱۹ پیکر فرد غرق‌شده پیدا، از محل حادثه منتقل و جهت انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.

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