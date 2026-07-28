افتتاح درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر / ارایه خدمات درمانی باکیفیت از اهداف اصلی تامین اجتماعی است

به گزارش ایلنا، عباس محسنی اظهار کرد: درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر با هدف ارائه خدمات مطلوب به جامعه و ارتقای سطح سلامت بیمه‌شدگان احداث شده و آماده افتتاح رسمی و بهره‌برداری است.

وی با اشاره به عزم سازمان تأمین اجتماعی برای گسترش عدالت‌محور زیرساخت‌های درمانی در استان فارس افزود: درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر از تیرماه سال جاری ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان این شهرستان را آغاز کرده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس ادامه داد: این درمانگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۷۵۰ مترمربع و در سه طبقه احداث شده است. عملیات اجرایی پروژه نیز از ششم اسفندماه ۱۴۰۰ آغاز شد و پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز، در مردادماه سال جاری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده افتتاح رسمی و بهره‌برداری شده است.

محسنی با بیان اینکه برای ساخت و تجهیز این مرکز درمانی بیش از ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر با هدف ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان، به دو پزشک عمومی، داروخانه، واحد مامایی، واحد تزریقات و پانسمان، آزمایشگاه و بخش دندانپزشکی مجهز شده است.

وی ارائه خدمات درمانی باکیفیت را از اهداف اصلی سازمان تأمین اجتماعی دانست و افزود: با بهره‌برداری از این درمانگاه ملکی، خدمات درمانی به‌صورت متمرکز، سریع و با کیفیت مطلوب به مردم منطقه ارائه خواهد شد و وابستگی به فضای استیجاری فعلی نیز برطرف می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس ابراز امیدواری کرد: افتتاح این پروژه مجهز درمانی گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت درمانی، افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در جنوب استان فارس باشد.

براساس این گزارش، شهرستان مُهر در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز و در جنوب استان فارس واقع شده و بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۷۰ هزار نفر از آنان تحت پوشش خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی هستند.

شهرستان مُهر از مناطق مهم و فعال استان فارس در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی به شمار می‌رود و تقویت زیرساخت‌های درمانی در این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت مردم جنوب استان داشته باشد. پیش از راه‌اندازی درمانگاه ملکی، خدمات درمانی تأمین اجتماعی در یک مرکز استیجاری به جامعه تحت پوشش ارائه می‌شد.

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