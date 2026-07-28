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معاون استاندار لرستان:

تاکنون ۲ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل پروژه لاستیک‌سازی خرم آباد هزینه شده است

تاکنون ۲ همت اعتبار برای ساخت و تکمیل پروژه لاستیک‌سازی خرم آباد هزینه شده است
کد خبر : 1819353
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معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت:تاکنون ۲همت اعتبار برای ساخت و تکمیل پروژه لاستیک‌سازی خرم آباد هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز سه شنبه ششم مرداد ماه در جلسه پیگیری تأمین آب شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد، با بیان اینکه شهرک صنعتی شماره ۳ یکی از شهرک‌های صنعتی مهم مرکز استان است، اظهارداشت: باتوجه به ساخت صنایعی مانند لاستیک‌سازی خرم‌آباد در این شهرک، تأمین آب این شهرک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

وی ادامه‌داد: تاکنون ۲همت اعتبار برای ساخت و تکمیل پروژه لاستیک‌سازی خرم آباد هزینه شده و به ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات ارزی نیاز دارد، که به جد پیگیر آن هستیم. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان یادآور شد: پیگیری‌های ویژه‌ای از سوی استاندار محترم لرستان جهت تأمین نهایی این منابع صورت گرفته است. 

امیدی گفت: سناریوهای مختلفی برای تأمین آب این پروژه به صورت کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده و در آینده نزدیک و با تکمیل سد مخمل‌کوه، تأمین آب این طرح به صورت بلندمدت عملیاتی می‌شود. 

وی افزود: تأمین منابع مالی خط انتقال آب به این شهرک در کوتاه‌مدت نیز انجام شده و عملیات در حال اجراست.

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