به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز سه شنبه ششم مرداد ماه در جلسه پیگیری تأمین آب شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد، با بیان اینکه شهرک صنعتی شماره ۳ یکی از شهرک‌های صنعتی مهم مرکز استان است، اظهارداشت: باتوجه به ساخت صنایعی مانند لاستیک‌سازی خرم‌آباد در این شهرک، تأمین آب این شهرک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه‌داد: تاکنون ۲همت اعتبار برای ساخت و تکمیل پروژه لاستیک‌سازی خرم آباد هزینه شده و به ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات ارزی نیاز دارد، که به جد پیگیر آن هستیم.

معاون اقتصادی استاندار لرستان یادآور شد: پیگیری‌های ویژه‌ای از سوی استاندار محترم لرستان جهت تأمین نهایی این منابع صورت گرفته است.

امیدی گفت: سناریوهای مختلفی برای تأمین آب این پروژه به صورت کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده و در آینده نزدیک و با تکمیل سد مخمل‌کوه، تأمین آب این طرح به صورت بلندمدت عملیاتی می‌شود.

وی افزود: تأمین منابع مالی خط انتقال آب به این شهرک در کوتاه‌مدت نیز انجام شده و عملیات در حال اجراست.

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