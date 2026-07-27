فرمانده انتظامی خواف خبر داد:
شناسایی و دستگیری عوامل اصلی حمله به یک سوپرمارکت در شهرستان خواف
فرمانده انتظامی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی به دستگیری عوامل اصلی حمله به یک واحد صنفی در این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: تمامی عوامل حمله به یک سوپرمارکت در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد خرسند به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر حمله چند نفر با سر و صورت پوشانده شده به یک واحد صنفی سوپرمارکت در شهرستان خواف و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان خواف با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی تخصصی و پیگیری گسترده موفق شدند هویت تمامی عوامل این حمله ناهنجار را شناسایی کنند. با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی 4 نفر از عوامل این درگیری در مخفیگاه خود در شهرستانهای همجوار استان بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی اظهار داشت: حمله 4 نفر چند نفر با سر و صورت پوشانده شده و همچنین با استفاده از سلاح سرد شامل قمه و چوب به یک سوپرمارکتی در این شهرستان و نیز ایجاد درگیری در این محل، در بازه زمانی هفته گذشته واکنشهای بسیاری را در فضای مجازی به همراه داشت.