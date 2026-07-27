شناسایی و دستگیری عوامل اصلی حمله به یک سوپرمارکت در شهرستان خواف

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد خرسند به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر حمله چند نفر با سر و صورت پوشانده شده به یک واحد صنفی سوپرمارکت در شهرستان خواف و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان خواف با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی تخصصی و پیگیری گسترده موفق شدند هویت تمامی عوامل این حمله ناهنجار را شناسایی کنند. با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی 4 نفر از عوامل این درگیری در مخفیگاه خود در شهرستان‌های همجوار استان بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی اظهار داشت: حمله 4 نفر چند نفر با سر و صورت پوشانده شده و همچنین با استفاده از سلاح سرد شامل قمه و چوب به یک سوپرمارکتی در این شهرستان و نیز ایجاد درگیری در این محل، در بازه زمانی هفته گذشته واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی به همراه داشت.

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