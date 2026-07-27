قتل در رفسنجان دستگیری قاتل در تهران / عامل قتل جوان 19 ساله دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین خواجه‌پور افزود: این متهم فراری که حدود یک ماه پیش در پی یک نزاع و درگیری با وارد کردن ضربات چاقو، جوانی 19 ساله را به قتل رسانده بود، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شده مخفیگاه خود در شهرستان شهریار استان تهران، دستگیر شد.

وی به اعترافات این قاتل فراری پس از دستگیری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متهم این پرونده منجر به قتل پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان رفسنجان، به ارتکاب قتل اعتراف کرد. متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

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