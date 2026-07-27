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فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان خبر داد:

قتل در رفسنجان دستگیری قاتل در تهران / عامل قتل جوان 19 ساله دستگیر شد

قتل در رفسنجان دستگیری قاتل در تهران / عامل قتل جوان 19 ساله دستگیر شد
کد خبر : 1819335
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فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شناسایی و دستگیری یک قاتل فراری در این شهرستان که به استان تهران گریخته بود اشاره کرده و در این خصوص گفت: عامل قتل جوان 19 ساله اهل این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین خواجه‌پور افزود: این متهم فراری که حدود یک ماه پیش در پی یک نزاع و درگیری با وارد کردن ضربات چاقو، جوانی 19 ساله را به قتل رسانده بود، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شده مخفیگاه خود در شهرستان شهریار استان تهران، دستگیر شد.

وی به اعترافات این قاتل فراری پس از دستگیری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متهم این پرونده منجر به قتل پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان رفسنجان، به ارتکاب قتل اعتراف کرد. متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

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