خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار حادثه آتش‌سوزی ترانس برق زمینی میدان 17 شهریور شهر بابل / سرایت شعله‌های آتش به سازه‌های چوبی میدان

مهار حادثه آتش‌سوزی ترانس برق زمینی میدان 17 شهریور شهر بابل / سرایت شعله‌های آتش به سازه‌های چوبی میدان
کد خبر : 1819334
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گفت: حادثه آتش‌سوزی در ترانس برق زمینی میدان 17 شهریور این شهر که زمینه‌ای برای شعله گرفتن سازه‌های چوبی در این میدان شده بود، مهار شده و با تلاش آتش‌نشانان خاموش شد.

به گزارش ایلنا، مهدی اکبری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی در ترانس برق زمینی میدان 17 شهریور این شهر که زمینه‌ای برای شعله گرفتن سازه‌های چوبی در این میدان شده بود، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان آتش‌نشانی شهرداری بابل گزارش شد.

وی به اعزام نیروهای آتش‌نشانی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم‌های عملیاتی شامل 2 دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه 6 آتش‌نشان، به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به سازه‌های چوبی موجود در میدان مذکور، شعله‌های آتش به این سازه‌ها سرایت کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل اظهار داشت: سرعت عمل آتش‌نشانان سبب شد این آتش‌سوزی به سرعت خاموش شود. مأموریت آتش‌نشانان بعد از اطفاء حریق در میدان 17 شهریور به پایان رسید و ادامه روند کار به مأموران اداره برق سپرده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل