مهار حادثه آتشسوزی ترانس برق زمینی میدان 17 شهریور شهر بابل / سرایت شعلههای آتش به سازههای چوبی میدان
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گفت: حادثه آتشسوزی در ترانس برق زمینی میدان 17 شهریور این شهر که زمینهای برای شعله گرفتن سازههای چوبی در این میدان شده بود، مهار شده و با تلاش آتشنشانان خاموش شد.
به گزارش ایلنا، مهدی اکبری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتشسوزی در ترانس برق زمینی میدان 17 شهریور این شهر که زمینهای برای شعله گرفتن سازههای چوبی در این میدان شده بود، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری بابل گزارش شد.
وی به اعزام نیروهای آتشنشانی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیمهای عملیاتی شامل 2 دستگاه خودروی آتشنشانی به همراه 6 آتشنشان، به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به سازههای چوبی موجود در میدان مذکور، شعلههای آتش به این سازهها سرایت کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل اظهار داشت: سرعت عمل آتشنشانان سبب شد این آتشسوزی به سرعت خاموش شود. مأموریت آتشنشانان بعد از اطفاء حریق در میدان 17 شهریور به پایان رسید و ادامه روند کار به مأموران اداره برق سپرده شد.