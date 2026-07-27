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مدیرکل راهداری استان خبرداد؛

بسیج امکانات راهداری فارس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرز مهران

بسیج امکانات راهداری فارس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرز مهران
کد خبر : 1819229
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اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و تسهیل تردد زائران اباعبدالله‌الحسین(ع)، نیروهای عملیاتی و تجهیزات لجستیکی خود را به مرز مهران اعزام کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی این اداره‌کل با بهره‌گیری از توان فنی و ماشین‌آلات ویژه، تا پایان طرح اربعین و بازگشت کامل زائران، به‌صورت شبانه‌روزی در مرز مهران مستقر خواهند بود.

علیرضا امیری، افزود: تسهیل در عبور و مرور زائران، ایمن‌سازی محورهای منتهی به مرز و پشتیبانی لجستیکی از عملیات راهداری در منطقه، از مهم‌ترین مأموریت‌های تیم اعزامی استان فارس است.

امیری خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری فارس در کنار سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان، تلاش خواهند کرد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، زمینه تردد ایمن و روان زائران اربعین را فراهم کنند.

 

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