مدیرکل راهداری استان خبرداد؛
بسیج امکانات راهداری فارس برای خدمترسانی به زائران اربعین در مرز مهران
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تسهیل تردد زائران اباعبداللهالحسین(ع)، نیروهای عملیاتی و تجهیزات لجستیکی خود را به مرز مهران اعزام کرد.
علیرضا امیری، افزود: تسهیل در عبور و مرور زائران، ایمنسازی محورهای منتهی به مرز و پشتیبانی لجستیکی از عملیات راهداری در منطقه، از مهمترین مأموریتهای تیم اعزامی استان فارس است.
امیری خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری فارس در کنار سایر مجموعههای خدمترسان، تلاش خواهند کرد با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، زمینه تردد ایمن و روان زائران اربعین را فراهم کنند.