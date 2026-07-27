به گزارش ایلنا، مهدی صابری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: عملیات خنثی‌سازی پرتابه‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات آمریکایی و رژیم صهیونیستی از ساعت 15 ظهر تا 19 عصر روز دوشنبه 5 مرداد ماه در حوالی شهرستان بندرلنگه انجام می‌شود. بنابراین احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.

وی ادامه داد: خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه‌های عمل‌نکرده و باقی‌مانده از حملات دشمنان در حملات اخیر به مناطق مختلف منطقه به ویژه حوالی شهرستان بندرلنگه توسط تیم تخریب انجام می‌شود. بر این اساس احتمال شنیده شدن صدای انفجار شدید در منطقه وجود دارد. بنابراین شهروندان هیچگونه نگرانی نداشته نباشند.

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