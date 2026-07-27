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معاون سیاسی فرمانداری بندرلنگه خبر داد:

خنثی‌سازی پرتابه‌های عمل‌نکرده در شهرستان بندرلنگه روز دوشنبه 5 مرداد ماه

خنثی‌سازی پرتابه‌های عمل‌نکرده در شهرستان بندرلنگه روز دوشنبه 5 مرداد ماه
کد خبر : 1819215
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بندرلنگه گفت: عملیات خنثی‌سازی پرتابه‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 5 مرداد ماه در حوالی این شهرستان انجام می‌شود. در این راستا احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.

به گزارش ایلنا، مهدی صابری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: عملیات خنثی‌سازی پرتابه‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات آمریکایی و رژیم صهیونیستی از ساعت 15 ظهر تا 19 عصر روز دوشنبه 5 مرداد ماه در حوالی شهرستان بندرلنگه انجام می‌شود. بنابراین احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.

وی ادامه داد: خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه‌های عمل‌نکرده و باقی‌مانده از حملات دشمنان در حملات اخیر به مناطق مختلف منطقه به ویژه حوالی شهرستان بندرلنگه توسط تیم تخریب انجام می‌شود. بر این اساس احتمال شنیده شدن صدای انفجار شدید در منطقه وجود دارد. بنابراین شهروندان هیچگونه نگرانی نداشته نباشند.

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