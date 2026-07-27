ناکام ماندن سوداگران مرگ در محور اردبیل-سرچم؛ کشف نزدیک به ۵ کیلو شیشه
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل در یک عملیات هوشمندانه، دو قاچاقچی مواد مخدر را به همراه محمولهای سنگین از ماده مخدر شیشه در مسیر اردبیل به سرچم دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کمال نوجوان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اعلام کرد که در راستای طرح تشدید مبارزه با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان، دو سوداگر مرگ در عملیاتی مقتدرانه بازداشت شدند. وی افزود که از این دو متهم، ۴ کیلو و ۹۳۵ گرم شیشه کشف و یک دستگاه خودروی ۴۰۵ که برای انتقال محموله استفاده میشد، توقیف گردید.
به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل، این قاچاقچیان قصد داشتند محموله تهیه شده از یکی از استانهای مرکزی کشور را در اردبیل توزیع کنند، اما مأموران پلیس در محور «اردبیل-سرچم» مانع از این اقدام مجرمانه شدند. سرهنگ نوجوان در پایان با قدردانی از همکاری مردم و تأکید بر نقش حیاتی گزارشهای مردمی، یادآور شد که شمارههای ۱۱۰ و ۱۳۰ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت اطلاعات مربوط به فعالیتهای مشکوک مواد مخدر هستند.