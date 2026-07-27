به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی حیدری، در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی، ضمن تقدیر از مدیرعامل و کارکنان سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری، اظهار داشت: این مجموعه با وجود محدودیت‌های موجود، خدمات ارزشمندی به شهروندان ارائه می‌دهد که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به کمبودهای فعلی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، افزود: انتظار می‌رود با ورود اتوبوس‌های جدید، بخش قابل‌توجهی از نارسایی‌ها جبران شود و خدمات‌رسانی در مناطق مختلف شهر بهبود یابد. حیدری بر لزوم برنامه‌ریزی متناسب با میزان تقاضا در خیابان پژمان و دیگر نقاط شهر تأکید کرد و تسهیل دسترسی مردم به ناوگان عمومی را خواستار شد.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد نوسازی ناوگان و افزایش تعداد اتوبوس‌ها را گامی مؤثر در کاهش زمان انتظار مسافران و افزایش استقبال از حمل‌ونقل عمومی دانست و گفت: ارتقای کیفیت خدمات، مستلزم توجه به امکانات ایستگاهی است؛ تجهیز ایستگاه‌های اتوبوس به سایبان، یکی از نیازهای ضروری برای افزایش رفاه مسافران محسوب می‌شود.

حیدری با تأکید بر حمایت از رانندگان و کارکنان این حوزه، خاطرنشان کرد: فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت پرسنل، تأثیری مستقیم بر بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: تقویت حمل‌ونقل عمومی به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه شهری، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین امکانات و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌هاست تا خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد: ملاک رسیدگی به پرونده‌های ساختمانی، ضوابط زمان صدور پروانه باشد

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی این شورا، بر ضرورت توزیع عادلانه ناوگان اتوبوسرانی در سطح مناطق مختلف شهر تأکید کرد و گفت: این توزیع باید متناسب با جمعیت، وسعت مناطق و طول خطوط انجام شود تا شهروندان با کمترین زمان معطلی از خدمات متوازن برخوردار شوند.

بیاتی با اشاره به گلایه‌های شهروندان ساکن در ناحیه غرب شهرکرد، کمبود اتوبوس، فاصله زمانی طولانی بین سرویس‌ها و نقص در سیستم سرمایشی برخی اتوبوس‌ها را از مهم‌ترین دغدغه‌های این منطقه برشمرد و خواستار بازنگری اساسی در نحوه توزیع ناوگان برای رفع این مشکلات شد.

وی همچنین بر تهیه گزارشی کارشناسی از تعداد اتوبوس‌های فعال، جمعیت تحت پوشش و طول خطوط در مناطق مختلف تأکید کرد و افزود: این گزارش باید بر اساس شاخص‌های واقعی تدوین شود تا ضمن مدیریت عادلانه ناوگان، نقاط محروم از این خدمات نیز پوشش داده شوند.

بیاتی در ادامه به حوزه شهرسازی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و نسبت به اعمال ضوابط جدید طرح جامع برای ساختمان‌هایی که بر اساس پروانه‌های سنوات گذشته احداث شده‌اند، هشدار داد و تصریح کرد: ملاک کارشناسی این پرونده‌ها باید قوانین و ضوابط زمان صدور پروانه باشد و اعمال مقررات جدید برای پرونده‌های قدیمی، حقوق شهروندان را تضییع و نارضایتی ایجاد می‌کند.

نائیب رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اراضی «برم پهنه»، به اختلاف میان نقشه‌های مصوب و آنچه در مرحله اجرا رخ داده اشاره کرد و بر لزوم بررسی دقیق و شفاف این موضوع برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تأکید نمود.

بیاتی در پایان با تأکید بر نظارت مستمر بر فرآیند کارشناسی پرونده‌ها و رعایت دقیق ضوابط قانونی، خاطرنشان کرد که مدیریت شهری موظف است با رویکردی قانون‌مدار و عدالت‌محور، کیفیت خدمات را ارتقا داده و گامی مؤثر در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان بردارد.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد: شهرداری شهرکرد ۲۱ دستگاه اتوبوس را در مسیر خدمت به زائران اربعین به کار گرفت

ماشا الله ایزدی در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد با قدردانی از تلاش های مجموعه مدیریت شهری در روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: کارکنان شهرداری به ویژه مجموعه حمل ونقل عمومی و خدمات شهری در شرایط خاص کشور با تمام توان در کنار مردم حضور داشتند و بدون وقفه به ارائه خدمات پرداختند که این اقدامات شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به به مطالبات شهروندان در نقاط مختلف شهر اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین درخواست های مردم، به ویژه شهروندان چالشتر، افزایش تعداد اتوبوس های فعال در برخی مسیرهاست، چراکه ناوگان موجود پاسخگوی نیاز نیست و نبود یا ضعف سیستم سرمایشی در برخی اتوبوس ها نیز موجب گلایه شده است.

ایزدی همچنین به انتقادات شهروندان نسبت به نحوه فعالیت خط میدان دانش تا خیابان ابوذر که توسط بخش خصوصی اداره می شود، اشاره و بر سامان دهی زمانبندی حرکت اتوبوس ها و کاهش زمان انتظار تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تهیه طرح تفصیلی شهر، بر تسریع در انتخاب مشاور و آغاز مراحل اجرایی این طرح تأکید کرد و گفت: پس از نهایی شدن طرح جامع شهر، ضروری است فرآیند تهیه طرح تفصیلی با همکاری شهرداری و دستگاه های ذیربط با سرعت بیشتری دنبال شود تا زمینه توسعه اصولی، علمی و فنی شهر فراهم گردد.

ایزدی همچنین از اختصاص ۲۱ دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری شهرکرد برای جابه جایی زائران اربعین حسینی خبر داد و بیان داشت: این اقدام در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و تسهیل اعزام زائران به عتبات عالیات انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به گلایه های مردمی در حوزه ارزیابی املاک، بر ایجاد وحدت رویه میان کارشناسان رسمی تأکید کرد و گفت: اختلاف نظر در ارزیابی ها نباید موجب سردرگمی مردم شود و لازم است با برگزاری نشست های مشترک اعضای شورا با شهردار و کارشناسان رسمی، ضمن بررسی دقیق پرونده ها، وحدت رویه ایجاد و حقوق شهروندان به بهترین شکل حفظ شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در پایان تصریح کرد: مردم شایسته بهترین خدمات هستند، بنابراین همه مدیران و مسئولان باید با همدلی، تعامل و نگاه خدمت محور، برای رفع مشکلات شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری تلاش کنند

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد: نام مفاخر بختیاری و قشقایی بر میادین شهر ماندگار شود

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد، در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی این شورا، ضمن قدردانی از تلاشهای سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری، بر لزوم توجه ویژه به زیرساخت ها و امکانات رفاهی ناوگان عمومی تأکید کرد و خواستار نصب ایستگاه های استاندارد دارای سرپناه و نشیمن در خیابان سرچشمه ها و دیگر نقاط شهر شد.

فاطمه بیگی با اشاره به تأثیر مستقیم حمل ونقل عمومی بر زندگی روزمره شهروندان، خدمات کنونی را در مجموع مطلوب ارزیابی کرد، اما بر رفع نواقص موجود به ویژه برای آسایش مسافران در فصول گرم و سرد سال تأکید نمود.

وی همچنین تسریع در تکمیل زیرساخت ها و توسعه خدمات در مناطق مختلف را عاملی برای ترغیب شهروندان به استفاده بیشتر از این ناوگان دانست.

عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های فرهنگی استان، پیشنهاد داد که میادین و معابر مرکز استان به نام مفاخر، شخصیت های علمی، فرهنگی و اثرگذار اقوام بختیاری و قشقایی نامگذاری شود تا ضمن پاسداشت هویت این اقوام، معرفی بهتر چهره های شاخص به نسل آینده نیز محقق گردد.

وی در پایان بر لزوم برنامه ریزی مستمر مدیریت شهری برای پاسخگویی به مطالبات مردمی و تلفیق خدمات شهری با هویت فرهنگی تأکید کرد.

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