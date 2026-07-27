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آغاز رهاسازی موجی و اضطراری آب از سد چمشیر با هدف بهبود وضعیت تأمین آب هندیجان

آغاز رهاسازی موجی و اضطراری آب از سد چمشیر با هدف بهبود وضعیت تأمین آب هندیجان
کد خبر : 1819075
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مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از آغاز رهاسازی موجی و اضطراری آب از سد چمشیر با هدف بهبود وضعیت تأمین آب شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس صدریان‌فر پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه ای اظهار کرد: این اقدام در پی تشدید تنش آبی در شهرستان هندیجان، کاهش آورد رودخانه زهره و افت محسوس کیفیت منابع آب آغاز شده است.

وی افزود: پس از بازدید میدانی از شهرستان هندیجان و مناطق درگیر تنش کمی و کیفی آب، نشست مشترکی با حضور فرماندار، نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کشاورزان در محل فرمانداری هندیجان برگزار شد که در آن، علل بروز تنش آبی، پیامدهای ناشی از کاهش آورد رودخانه زهره و راهکارهای بهبود وضعیت کمی و کیفی آب بررسی شد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: با توجه به شرایط خاص حاکم بر حوضه آبریز زهره، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی دقیق شرایط هیدرولوژیکی و هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری سد چمشیر و فرمانداری‌های شهرستان‌های واقع در مسیر رودخانه زهره، رهاسازی اضطراری آب از سد چمشیر از ظهر چهارم مرداد آغاز شد.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، بهبود وضعیت کمی و کیفی آب در پایین‌دست حوضه، به‌ویژه شهرستان هندیجان است، گفت: از کشاورزان و بهره‌برداران مستقر در حاشیه رودخانه زهره، به‌خصوص در شهرستان‌های بهبهان و امیدیه، درخواست می‌شود همانند دوره‌های گذشته همکاری لازم را با قرارگاه‌های شهرستانی مدیریت تنش آبی داشته باشند.

صدریان‌فر با تأکید بر نقش مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت شرایط موجود تصریح کرد: همراهی کشاورزان و بهره‌برداران با برنامه‌های مدیریت تنش آبی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این رهاسازی، بهبود کمیت و کیفیت آب و تأمین پایدار آب شرب شهرستان هندیجان خواهد داشت.

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