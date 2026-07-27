به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار، طی هفته گذشته ۹۰۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها، سردخانه‌ها و مراکز عرضه کالاهای اساسی استان توسط بازرسان امنیت غذایی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه نانوایی‌ها بیشترین سهم را در بازرسی‌ها و تخلفات ثبت‌شده داشته‌اند، افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۵۳۴ مورد مربوط به نانوایی‌های استان بوده که در نتیجه آن، ۶۴ پرونده تخلف تشکیل شده است. همچنین ۳۵ پرونده نیز برای سایر واحدهای صنفی تشکیل شد و مجموع پرونده‌های تخلف به ۹۹ مورد رسید.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: این بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و در قالب گشت‌های مشترک با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره‌کل تعزیرات حکومتی در سطح استان انجام می‌شود.

اسفندیاری با بیان اینکه مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده شامل عدم درج قیمت، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم اجرای تکالیف صنفی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، رعایت نکردن ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه بوده است، تصریح کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی و اعمال قانون به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از هرگونه تخلف در عرضه کالاهای اساسی با جدیت ادامه دارد و نظارت‌ها به‌صورت روزانه و مستمر در سراسر استان دنبال می‌شود.

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