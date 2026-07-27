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تشدید نظارت بر تردد ناوگان باری در شیراز/ کامیون‌های فاقد مجوز زیر ذره‌بین دوربین‌ها

تشدید نظارت بر تردد ناوگان باری در شیراز/ کامیون‌های فاقد مجوز زیر ذره‌بین دوربین‌ها
کد خبر : 1819039
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رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز ضمن تشریح تقویت نظارت میدانی و اجرای طرح‌های هوشمند در سطح شهر، گفت: بهره‌گیری هم‌زمان از گشت‌های بازرسی، مرکز پایش تصویری و همکاری با پلیس راهور، نقش مؤثری در افزایش نظم ترافیکی، ارتقای ایمنی و کنترل دقیق‌تر تخلفات این حوزه داشته است.

به گزارش ایلنا، عبدالجلیل شریفی در این خصوص اظهار کرد: حضور مستمر نیروهای گشت‌های نظارتی و بازرسی در کنار فعالیت مرکز پایش تصویری، نقش مؤثری در ساماندهی تردد ناوگان باری و ارتقای نظم در حوزه حمل‌ونقل بار داشته است.

وی افزود: همکاری مستمر با پلیس راهور و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، زمینه افزایش دقت در رصد تخلفات و اجرای مؤثر قوانین را فراهم کرده است.

شریفی با اشاره به عملکرد سامانه پایش تصویری گفت: توسعه محدوده‌های نظارتی موجب ارتقای کیفیت نظارت و ثبت دقیق‌تر تخلفات شده و امکان مدیریت بهتر تردد ناوگان باری را فراهم کرده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز اعلام کرد: تمرکز نیروهای نظارتی بر محورهای پرتردد و اجرای برنامه‌های هدفمند، به بهبود وضعیت ترافیکی و افزایش نظم در حمل‌ونقل بار شهری کمک کرده است.

شریفی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر فعالیت گشت‌های سیار، ورود کامیون‌های فاقد مجوز به محدوده‌های ممنوعه از طریق دوربین‌های مرکز پایش تصویری نیز رصد می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده در مرکز پایش تصویری بیان کرد: توقف دوبله وسایل نقلیه سنگین در معابر، توقف غیرمجاز در ایستگاه‌های تخلیه بار موسوم به بارانداز، حمل مصالح و بار بدون پوشش ایمن و همچنین رعایت نکردن اصول صحیح مهار بار و حمل بارهای حجیم و ناایمن، از جمله مواردی است که بیشترین تمرکز نظارتی بر آن‌ها وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز تأکید کرد: برنامه‌های اصلاحی سازمان با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی، افزایش ایمنی و ساماندهی هرچه بهتر ناوگان باری ادامه خواهد داشت و گزارش‌های پایش نیز نشان می‌دهد که مسیر اصلاح رفتارهای ترافیکی در حوزه حمل‌ونقل بار با جدیت دنبال می‌شود.

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