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تسریع در اجرای دیوارهای حفاظتی رودخانه خشک شیراز در آستانه شروع بارندگی‌ها

تسریع در اجرای دیوارهای حفاظتی رودخانه خشک شیراز در آستانه شروع بارندگی‌ها
کد خبر : 1819037
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رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز از اجرای عملیات ساخت دیوارهای سنگی و بتن‌ریزی در بخش‌هایی از رودخانه خشک با هدف حفاظت و تثبیت سازه‌ها در آستانه بارندگی‌های فصلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی‌حسین عباسی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در رودخانه خشک، اظهار داشت: عملیات اجرای دیوارهای سنگی و بتن‌ریزی در بخش‌هایی از رودخانه خشک شیراز با هدف حفاظت و تثبیت دیوارها، افزایش ایمنی، جلوگیری از فرسایش و ارتقای پایداری سازه‌ها، با تلاش نیروهای سازمان عمران شهرداری شیراز با سرعت در حال اجراست.

وی افزود: این عملیات با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌های فصلی و به‌منظور افزایش آمادگی زیرساخت‌های شهری، حفاظت از دیوارهای رودخانه در برابر جریان‌های سیلابی و کاهش مخاطرات احتمالی در دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال می‌شود.

عباسی خاطرنشان کرد: سازمان عمران شهرداری شیراز با بهره‌گیری از توان فنی و اجرایی خود، اجرای پروژه‌های پیشگیرانه و نگهداری زیرساخت‌های شهری را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند تا ایمنی شهروندان و پایداری سازه‌های شهری بیش از پیش تأمین شود.

 

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