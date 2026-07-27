خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت فارس:

رفع موانع کسب‌وکار با تقویت تعامل دولت و اصناف دنبال می‌شود

رفع موانع کسب‌وکار با تقویت تعامل دولت و اصناف دنبال می‌شود
کد خبر : 1819034
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف استان فارس با تأکید بر تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی، حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و برگزاری منظم و مستمر انتخابات الکترونیکی صنوف برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل صمت استان فارس در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی اصناف در اقتصاد کشور اظهار کرد: اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم بازار، رونق تولید، ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای مردم دارند و هرچه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی بیشتر باشد، مسیر توسعه اقتصادی استان نیز هموارتر خواهد شد.

کریم مجرب افزود: استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند اصناف و بازاریان در کنار تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات، رفع موانع کسب‌وکار و تحقق اهداف اقتصادی استان منجر شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس ادامه داد: رویکرد ما حمایت از فعالیت‌های قانونی، افزایش شفافیت، تسهیل امور و تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی است.

مجرب همچنین بر اجرای دقیق قوانین و مقررات صنفی، نظارت مستمر بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که در کنار نظارت مؤثر، زمینه رشد، نوآوری و توانمندسازی اصناف نیز فراهم شود.

تأکید اتاق اصناف بر تداوم تعامل با دولت

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک میان دولت و جامعه صنفی، آمادگی اصناف برای همراهی در اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان را اعلام کرد.

حجت جوانمردی، همچنین خواستار تداوم جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های مشترک برای رفع مشکلات فعالان صنفی شد.

در پایان این نشست، بر تداوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌های صنفی در مسیر توسعه اقتصادی استان، حمایت از تولید و تجارت و ارتقای فضای کسب‌وکار تأکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل