نشست تخصصی «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» در اردبیل برگزار شد
همزمان با روز بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی و هفته اردبیل، نشست تخصصی «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با روز اردبیل، نشست تخصصی «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» با حضور جمعی از پیشکسوتان و صاحبنظران حوزه میراثفرهنگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل و با دبیری کریم حاجیزاده در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در شروع این نشست گفت: در ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل همواره بر اقدامات پژوهشی درمورد اردبیل و صفویه تاکید شده است و برگزاری نشست «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» با حضور اندیشمندان این حوزه با هدف تشریح نقش صفویه در تاریخ ایران اتفاق افتاد.
جلیل جباری افزود: برگزاری این نشست و حضور صاحبنظران به ما کمک خواهد کرد که بتوانیم ادامه مسیر را با شروع اردبیل پژوهی و نقش صفویه در انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی به پیش ببریم.
او تاکید کرد: برنامهریزیهای لازم برای برای برگزاری مراسم روز بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی از هفتههای قبل با همگرایی دستگاهها و نهادهای مرتبط انجام شده بود و با توجه به نقش صفویه در سرنوشت کشورمان، تلاش میکنیم این آیین در سالهای آینده در سطح ملی و به ویژه با همکاری استانهایی که در دوره صفویه نقش ویژهای داشتهاند برگزار شود.
نشست تخصصی «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» با حضور و سخنرانی سید احمد محیط طباطبایی، منصور صفتگل، شهریار شاهیندژی، ابراهیم زارعی، محمد جواد حقشناس و علیرضا تابش به دبیری کریم حاجیزاده همراه بود.