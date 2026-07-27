آغاز برداشت برنج در شهر سورک/ پیشبینی تولید ۵۰ هزار تن محصول در میاندورود
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود گفت: نخستین مراحل برداشت محصول برنج در شهر سورک آغاز شد و پیشبینی میشود مجموع تولید این محصول در شهرستان به ۵۰ هزار تن برسد.
به گزارش ایلنا، فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به آغاز عملیات برداشت در شهر سورک، اعلام کرد کل سطح زیر کشت برنج در این منطقه ۹ هزار و ۱۶۰ هکتار است که با مدیریت بهینه و نظارتهای فنی، انتظار میرود میزان تولید به ۵۰ هزار تن برسد.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در این رابطه اظهار داشت: شروع برداشت محصول در شهر سورک نشاندهنده رسیدن محصول و آمادگی کشاورزان برای جمعآوری نتایج تلاش یک سالهی خود است. هدف ما در این مقطع، کاهش ضایعات در هنگام برداشت و نظارت بر استانداردهای کیفی محصول است تا بیشترین بهرهوری از این سطح زیر کشت گسترده حاصل شود.
وی در ادامه افزود: پیشبینی تولید ۵۰ هزار تن برنج در شهرستان، گامی استراتژیک در جهت تقویت امنیت غذایی منطقه است. ما تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا همگامی میان سطح زیر کشت و میزان تولید واقعی به گونهای بهینهسازی شود که رفاه اقتصادی کشاورزان میاندورود تضمین گردد.
فاطمه عباسپور در پایان خاطرنشان کرد که موفقیت در دستیابی به این میزان تولید، مستقیماً با ارتقای جایگاه کشاورزی شهرستان در سطح استان گره خورده است و تمرکز بر بهینهسازی زنجیره تولید در شهر سورک و سایر نقاط شهرستان، زیربنای توسعه پایدار بخش زراعی منطقه خواهد بود.