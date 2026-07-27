به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست، مدیرکل هواشناسی فارس با ارائه گزارشی از وضعیت اقلیمی فارس و آثار پدیده ال‌نینو، بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز هواشناسی در پیش‌بینی مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران تأکید کرد.

سیدقاسم حسینی توسعه تجهیزات پایش، تقویت شبکه ایستگاه‌های هواشناسی و ارتقای سامانه‌های هشدار سریع را از الزامات افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث طبیعی دانست.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه شرایط بحرانی نباید موجب غفلت از مأموریت‌های اصلی دستگاه‌ها شود، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را از ارکان امنیت غذایی، امنیت ملی و توسعه پایدار کشور عنوان کرد و خواستار اجرای جدی برنامه هفتم توسعه در این حوزه شد.

محمدجواد عسکری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فارس در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، بر حمایت مجلس از نشست‌های تخصصی و پیگیری مطالبات استان تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت وزارتخانه‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی، زمینه جذب اعتبارات و اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت از منابع طبیعی فراهم شود.

در ادامه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با قدردانی از تلاش نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، آتش‌نشانی و گروه‌های مردمی در مهار حریق‌ها، کاهش آمار آتش‌سوزی در سال جاری را حاصل هماهنگی، برنامه‌ریزی و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول دانست و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.

غلامرضا غلامی با اشاره به نقش مهم اطلاعات هواشناسی در مدیریت بحران، توسعه زیرساخت‌های هواشناسی، تأمین تجهیزات پایش و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف در عملیات اطفای حریق را از اولویت‌های استان برشمرد.

کاهش ۷۴ درصدی وسعت حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری، از کاهش ۲۳ درصدی تعداد آتش‌سوزی‌ها و کاهش ۷۴ درصدی وسعت مناطق دچار حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست فارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

لیلا تاج‌گردون اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، ایجاد آتش‌بُر، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و حضور مؤثر نیروهای عملیاتی را از عوامل مؤثر در کاهش حریق‌ها عنوان کرد و افزود: طول آتش‌بُرهای ایجادشده در مناطق تحت مدیریت محیط زیست از حدود ۴۰۰ کیلومتر در سال گذشته به حدود یک‌هزار کیلومتر در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین از اجرای طرح بیمه داوطلبان اطفای حریق و حمایت از نیروهای مردمی برای نخستین‌بار با استفاده از اعتبارات استانی خبر داد.

کاهش آتش‌سوزی در منابع طبیعی فارس

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز با اشاره به افزایش پوشش گیاهی ناشی از بارندگی‌های سال گذشته، گفت: برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها از نیمه اسفندماه سال گذشته آغاز شد و با همکاری مدیریت بحران استانداری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی، سه‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر آتش‌بُر در عرصه‌های منابع طبیعی استان ایجاد شد.

به گفته شهرام منتصری،، تعداد آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی فارس از ۱۸۰ مورد در مدت مشابه سال گذشته به ۹۶ مورد در سال جاری کاهش یافته و وسعت مناطق دچار حریق نیز از حدود هشت‌هزار و ۹۰۰ هکتار به یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است.

منتصری همچنین از خرید پنج میلیارد تومان تجهیزات اطفای حریق و تجهیز ۶۵۲ دهیاری استان به امکانات اولیه اطفای حریق برای نخستین‌بار خبر داد.

در ادامه این نشست، هادی عیدی‌پور، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، آموزش، آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی دانست و بر استمرار آموزش‌های تخصصی، برگزاری مانورهای مشترک و تقویت تجهیزات عملیاتی تأکید کرد.

در پایان نشست ستاد مدیریت بحران فارس، بر استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، توسعه اقدامات پیشگیرانه، تقویت زیرساخت‌های هواشناسی، افزایش تجهیزات اطفای حریق و پیگیری تأمین اعتبارات ملی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان تأکید شد.

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