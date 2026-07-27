931 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران در قزوین پرداخت شد

به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری‌مقدم با اشاره به روند مطلوب خرید تضمینی گندم در استان گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، مبلغ 9 هزار و 310 میلیارد ریال از مطالبات گندمکارانی که تا هشتم تیرماه محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده و اطلاعات آنان در سامانه بانک کشاورزی ثبت شده است، پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون 187 هزار و 300 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان توسط مراکز خرید تضمینی تحویل گرفته شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 2 هزار و 300 تن افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین این افزایش را نتیجه شرایط مناسب تولید، همراهی کشاورزان و آمادگی مراکز خرید برای تحویل سریع محصول دانست و تصریح کرد: خرید تضمینی گندم علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در تأمین ذخایر راهبردی کشور و حفظ امنیت غذایی ایفا می‌کند.

حریری‌مقدم با اشاره به پیش‌بینی میزان خرید تا پایان فصل برداشت خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد تا پایان فصل خرید، حدود 250 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شود که در صورت تحقق، یکی از موفق‌ترین دوره‌های خرید گندم در سال‌های اخیر در استان رقم خواهد خورد.

وی همچنین تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان از اولویت‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است و روند پرداخت مطالبات سایر گندمکاران نیز پس از تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات و تأمین اعتبارات، به صورت مرحله‌ای ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان از تلاش گندمکاران، عوامل مراکز خرید، تعاون روستایی، بانک کشاورزی و تمامی دستگاه‌های دخیل در اجرای موفق طرح خرید تضمینی گندم قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت شود.

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