فرمانده انتظامی استان خبر داد؛
کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در لرستان
فرمانده انتظامی استان لرستان از کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت و رشد ۱۱ درصدی میزان کشفیات در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمیفر امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اولویتهای اصلی مجموعه انتظامی استان در سال جاری اظهار داشت: برقراری امنیت پایدار و حفظ آرامش عمومی، خط قرمز پلیس است و در همین راستا، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، با بهرهگیری از توان عملیاتی و برنامهریزیهای دقیق، توفیقات چشمگیری در حوزه مقابله با جرایم، بهویژه سرقت، حاصل شده است.
وی افزود: با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و همچنین اجرای طرحهای عملیاتی هدفمند توسط همکاران سختکوش و ولایتمدار بنده در ردههای مختلف انتظامی، شاهد کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه به ارتقای عملکرد در حوزه کشف سرقت اشاره کرد و گفت: علاوه بر کاهش وقوع، با اقداماتی که در حوزه اشراف اطلاعاتی و برخورد ضربتی با سارقان صورت گرفته است، شاهد افزایش ۱۱ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته هستیم که این آمار نشاندهنده تحرک قاطع، مقتدرانه و سرعت عمل بالای پلیس در ردیابی و دستگیری متهمان است.