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فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در لرستان

کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در لرستان
کد خبر : 1818967
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فرمانده انتظامی استان لرستان از کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت و رشد ۱۱ درصدی میزان کشفیات در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی استان در سال جاری اظهار داشت: برقراری امنیت پایدار و حفظ آرامش عمومی، خط قرمز پلیس است و در همین راستا، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، با بهره‌گیری از توان عملیاتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، توفیقات چشمگیری در حوزه مقابله با جرایم، به‌ویژه سرقت، حاصل شده است. 

وی افزود: با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و همچنین اجرای طرح‌های عملیاتی هدفمند توسط همکاران سخت‌کوش و ولایت‌مدار بنده در رده‌های مختلف انتظامی، شاهد کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. 

فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه به ارتقای عملکرد در حوزه کشف سرقت اشاره کرد و گفت: علاوه بر کاهش وقوع، با اقداماتی که در حوزه اشراف اطلاعاتی و برخورد ضربتی با سارقان صورت گرفته است، شاهد افزایش ۱۱ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته هستیم که این آمار نشان‌دهنده تحرک قاطع، مقتدرانه و سرعت عمل بالای پلیس در ردیابی و دستگیری متهمان است.

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