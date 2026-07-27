مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛
رفع تصرف از ۲۵۶ هزار مترمربع اراضی دولتی فارس در سهماهه امسال
مدیرکل راه و شهرسازی فارس از رفع تصرف ۲۵۶ هزار و ۳۸۷ مترمربع از اراضی دولتی استان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ارزش این اراضی بیش از چهار هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال برآورد میشود.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی دولتی و حفاظت از بیتالمال، یگان حفاظت اراضی ادارهکل راه و شهرسازی فارس طی سهماهه نخست سال جاری اقدامات مؤثری برای مقابله با تصرفات غیرقانونی انجام داده است.
وی افزود: در این مدت، ۷۴ مورد رفع تصرف فوری از اراضی دولتی به مساحت ۲۲۵ هزار و ۵۳۰ مترمربع انجام شد که ارزش تقریبی این اراضی سه هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین از اجرای هشت فقره حکم قطعی قضایی در حوزه اراضی دولتی استان خبر داد و گفت: با اجرای این احکام، ۳۰ هزار و ۸۵۷ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۴۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
عبدالهی با بیان اینکه در مجموع طی سهماهه نخست سال جاری ۲۵۶ هزار و ۳۸۷ مترمربع از اراضی دولتی فارس رفع تصرف شده است، تصریح کرد: ارزش کل این اراضی بیش از چهار هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال برآورد میشود.
وی حفاظت از اراضی ملی را یکی از اولویتهای مهم ادارهکل راه و شهرسازی فارس دانست و خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اراضی این ادارهکل با پایش مستمر، گشتهای میدانی و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، با هرگونه تعرض، تصرف، ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی ملی مطابق قانون برخورد میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در پایان تأکید کرد: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیتالمال با جدیت دنبال میشود و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تعرض به اراضی ملی، موضوع را به یگان حفاظت اراضی ادارهکل راه و شهرسازی فارس اطلاع دهند.