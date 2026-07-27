۱۸ تاسیسات آب و فاضلاب هرمزگان در حملات اخیر آسیب دید/ با وجود تخریب گسترده تاسیسات، آب شرب مردم پایدار ماند

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزت پور با اشاره به گستردگی خدمات آبفا در هرمزگان گفت: این شرکت به بیش از یک هزار و ۷۰۰ روستا، ۵۰ شهر و ۱۴ جزیره خدمات رسانی می کند و به دلیل موقعیت راهبردی استان، پایداری تامین آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه هرمزگان از تمامی منابع تامین آب شامل سدها، چشمه ها، قنوات، آب های زیرزمینی، آب شیرین کن ها و آب انبارها بهره می برد، افزود: هم اکنون حدود ۴۰ درصد آب شرب استان از طریق آب شیرین کن ها تامین می شود و در برخی شهرستان ها و جزایر این وابستگی به ۱۰۰ درصد می رسد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با تشریح خسارت های وارد شده در جنگ اخیر اظهار کرد: در نخستین روز حملات، یکی از بزرگ ترین آب شیرین کن های استان با ظرفیت ۱۸ هزار مترمکعب در شبانه روز و همچنین ۵۰ مگاوات زیرساخت برق آن به طور کامل از مدار خارج شد که این موضوع تامین آب بیش از ۱۲۰ هزار نفر در شهرستان قشم را تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد: با بسیج امکانات، حدود پنج هزار مترمکعب از ظرفیت از دست رفته در کوتاه ترین زمان وارد مدار شد، اما همچنان بخشی از ظرفیت تولید آب نیازمند بازسازی کامل است.

حمزه پور با اشاره به خسارت های گسترده به تاسیسات آب و فاضلاب گفت: در مجموع ۱۸ تاسیسات آب و فاضلاب در جریان حملات آسیب دید که ۱۰ مورد به طور کامل تخریب و هشت تاسیسات دیگر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدند.

وی از تلاش شبانه روزی کارکنان آبفا در مناطق عملیاتی قدردانی کرد و افزود: همکاران ما حتی در شرایط سخت جنگی، از جمله در جزیره ابوموسی و غرب جاسک، لحظه ای خدمت رسانی را متوقف نکردند و همزمان با عملیات بازسازی، آب رسانی سیار به مردم انجام شد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین از حمایت های مدیرعامل، مدیرکل بازرسی، معاونان و مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مدیریت بحران قدردانی کرد و گفت: این همراهی ها نقش مهمی در تامین تجهیزات، هماهنگی ها و تسریع عملیات بازسازی داشت.

وی تاکید کرد: حفظ پایداری آب شرب مردم خط قرمز شرکت آب و فاضلاب هرمزگان بود و کارکنان این شرکت با وجود حملات مکرر به خطوط انتقال، مخازن، ایستگاه های پمپاژ و آب شیرین کن ها، با حضور مستمر در میدان، آسیب ها را در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف و از بروز اختلال گسترده در تامین آب جلوگیری کردند.

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