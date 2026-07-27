ترمیم نشتی خط آبرسانی برای پایداری آب شرب جنوب فارس

به گزارش ایلنا، علی شبانی با اشاره به اهمیت خط انتقال آبرسانی «محرم» در تأمین آب مناطق جنوبی استان فارس اظهار کرد: تیم‌های فنی و بهره‌برداری شرکت آبفا در شهرستان لامرد، با اجرای یک راهکار مهندسی‌شده، موفق شدند نشتی ایجادشده در خط لوله سرچ‌تانک منشعب از خروجی ایستگاه پمپاژ «لاورچاهو» را بدون ایجاد وقفه در روند انتقال آب برطرف کنند.

وی افزود: در شرایط معمول، رفع چنین نشتی‌هایی نیازمند توقف پمپاژ، صفر کردن فشار سیستم و تخلیه حدود چهار کیلومتر از خط انتقال ۶۰۰ میلی‌متری است که حداقل ۲۴ ساعت زمان می‌برد؛ اما این بار با طراحی و اجرای یک روش فنی ویژه، عملیات ترمیم در حالی انجام شد که فشار سیستم در محدوده استاندارد ثابت ماند و پمپاژ حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

جلوگیری از هدررفت صدها مترمکعب آب

مدیرعامل آبفا فارس ادامه داد: اجرای این روش علاوه بر جلوگیری از هدررفت صدها مترمکعب آب ناشی از تخلیه خط، مانع از ایجاد اختلال در تأمین آب مشترکان در روزهای گرم تابستان شد.

شبانی با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف آب در مناطق جنوبی استان، این اقدام را گامی مؤثر در حفظ پایداری شبکه و تأمین آب پایدار در روزهای اوج مصرف دانست.

وی درباره ظرفیت و جایگاه خط انتقال «محرم» نیز گفت: این خط که از خط عظیم آبرسانی خلیج‌فارس منشعب می‌شود، آب را از سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از طی مسیری بیش از ۷۰۰ کیلومتر، به استان فارس منتقل می‌کند.

تأمین آب ۹۰ هزار نفر در جنوب فارس

مدیرعامل شرکت آبفا فارس با تشریح مشخصات فنی این طرح اظهار کرد: سامانه آبرسانی «محرم» شامل ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال از جنس لوله‌های فولادی و GRP با قطرهای ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر است که با بهره‌گیری از دو ایستگاه پمپاژ و ۵۵ کیلومتر خط برق اختصاصی ۲۰ کیلوولت، میانگین دبی ورودی ۲۷۰ لیتر بر ثانیه را تأمین می‌کند.

به گفته شبانی، این طرح استراتژیک در حال حاضر آب شرب ۶ شهر شامل لامرد، اهل، اشکنان، مهر، وراوی و خوزی و همچنین ۵۰ روستای منطقه را تأمین می‌کند و جمعیتی بیش از ۹۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم بهره‌برداری مطلوب از این شریان اصلی، نقش مهمی در تأمین امنیت آبی و فراهم کردن بستر توسعه پایدار مناطق جنوبی استان فارس خواهد داشت.

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