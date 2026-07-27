به گزارش ایلنا از یزد، در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد که به ریاست استاندار برگزار شد، آخرین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی، نظارت بر بازار و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی استان یزد وجود ندارد و ذخایر انبار‌ها پاسخگوی نیاز بازار است. همچنین با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین، اقلام مورد نیاز موکب‌های استان یزد پیش‌بینی و تأمین شده است.

در بخش دیگری از این نشست، دستگاه‌های متولی گزارشی از روند نظارت بر بازار ارائه کردند. بر این اساس، سازمان صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰ هزار بازرسی داشته که یک‌هزار و ۴۰۰ مورد آن به تشکیل پرونده تخلف منجر شده است.همچنین در حوزه جهاد کشاورزی، سه‌هزار و ۸۰۰ بازرسی صورت گرفته که ۳۰۹ مورد آن به تشکیل پرونده انجامیده است. اتاق اصناف نیز با هشت‌هزار و ۲۰۰ بازرسی، روند نظارت بر بازار را دنبال کرده است.بررسی وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان یزد نیز از دیگر دستورکار‌های این نشست بود.

استاندار یزد در این نشست با تأکید بر ضرورت تداوم ثبات بازار، از همه مسئولان اقتصادی استان یزد خواست با ایفای دقیق مسئولیت‌های خود، شرایط بازار را در وضعیت مطلوب حفظ کنند.

بابایی افزود: همه ما متعهد به حفظ نظم بازار و تأمین کالا‌های اساسی مردم هستیم و وظیفه داریم با برنامه‌ریزی مناسب، اجازه ندهیم هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی در بازار ایجاد شود.

وی همچنین از اعضای تیم اقتصادی استان یزد خواست با توجه به شرایط کشور، ظرفیت واردات کالا از استان‌های مرزی را بررسی و پیگیری کرده و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

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